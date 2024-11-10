В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан

В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизнь ее граждан. Ведь они нарушили воздушное пространство их страны.

24 Канал пишет, что глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства. Стоит заметить, что в ночь на 10 ноября Украину атаковали рекордные 145 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

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Что говорят в Молдове о российских дронах

Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня (10 ноября – 24 Канал) в Молдове, поставив под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство,

– заявил Михай Попшой.

Он также добавил, что решительно осуждает агрессивное вторжение и снова осуждает жестокую войну России против Украины.

Стоит заметить, что из 145 вражеских дронов, которые оккупанты запустили по Украине, наши военные сбили 62 дроны.