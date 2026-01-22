Дроны атакуют Киевскую область: в регионе – взрывы
- Российские беспилотники атакуют Киевскую область, работают силы ПВО.
- Объявлена воздушная тревога, в частности в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.
Российские беспилотники утром в четверг, 22 января, продолжают атаковать украинские регионы. Под ударом, в частности, оказалась Киевская область.
В регионе работают силы ПВО, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Что известно о вражеской атаке?
Воздушную тревогу для Киевской области начали объявлять ориентировочно в 10:36. Об угрозе предупредили Вышгородский, Броварской и Бучанский районы. Воздушные силы сообщали о БпЛА в Черниговской области.
Они двигались мимо Козелец в направлении Киевской области. Впоследствии там уточнили о беспилотнике, который двигался в направлении Вышгорода с севера. Незадолго после этого в ОВА сообщили о фиксации воздушных целей.
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Какие детали ночной атаки известны?
- Ночью российские войска атаковали торговый центр "Эпицентр" в Запорожье. Удар пришелся на стоянку ТЦ. Пострадала кровля здания. Также был поврежден частный сектор. Пострадал 1 человек.
- Всего ночью Россия запустила по Украине 94 ударных дронов. Ликвидировали 60 беспилотников. Но зафиксировали попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков БпЛА на четырех локациях.