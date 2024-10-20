Дроны атакуют Нижегородскую область: под ударом завод имени Свердлова
20 октября 2024, 05:35Читати новину українською
Неизвестные беспилотники долетели до Нижегородской области России под утро 20 октября. В частности, в городе Дзержинск под удар попал завод имени Свердлова, который официально производит "промышленные" взрывчатые вещества.
Об атаке беспилотников сообщили российские телеграмм каналы примерно в 5 утра. По их словам, сначала были были слышны выстрелы и взрывы, а затем над городом поднялся дым, сообщает 24 Канал.
Кстати Атаки "добрых" дронов: в российских Курске, Брянске и Орловской области заявили об обстрелах