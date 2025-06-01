Беспилотники добрались до российских аэродромов "Дягилево" и "Энгельс"

В воскресенье, 1 июня, дроны массированно атаковали ряд аэродромов в российском тылу. Под ударом беспилотников оказались также "Дягилево" и "Энгельс".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.

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Дроны продолжают атаковать российские аэродромы

1 июня беспилотники СБУ добрались до аэродрома "Дягилево" в российской Рязани. Жители и местные власти подтвердили информацию об атаке дронов.

СМИ сообщают, что на аэродроме "Дягилево" прозвучало 7 взрывов.

Стоит также отметить, что этот аэродром является одним из ключевых объектов стратегической авиации России.

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Справка. На авиабазе "Дягилево" дислоцированы 43 Центр боевого применения и переобучения летного состава, который оснащен самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203 отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.

Кроме этого, россияне также жалуются на налет дронов на аэродром "Энгельс" в Саратовской области – там уже объявили угрозу БПЛА.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, все борта с авиабазы "Энгельс-2" россияне подняли в воздух.

Напомним, 1 июня СБУ проводит уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. Как сообщают источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".