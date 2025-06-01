Беспилотники добрались до российских аэродромов "Дягилево" и "Энгельс"
- 1 июня дроны атаковали российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс", где располагалась стратегическая авиация врага.
- По данным СМИ, на "Дягилево" зафиксировано 7 взрывов; это один из ключевых объектов российской стратегической авиации.
В воскресенье, 1 июня, дроны массированно атаковали ряд аэродромов в российском тылу. Под ударом беспилотников оказались также "Дягилево" и "Энгельс".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.
Читайте также Пожар вспыхнул на "Оленьей": в соцсетях пишут о взрывах и публикуют кадры
Дроны продолжают атаковать российские аэродромы
1 июня беспилотники СБУ добрались до аэродрома "Дягилево" в российской Рязани. Жители и местные власти подтвердили информацию об атаке дронов.
СМИ сообщают, что на аэродроме "Дягилево" прозвучало 7 взрывов.
Стоит также отметить, что этот аэродром является одним из ключевых объектов стратегической авиации России.
Россияне жалуются на атаку беспилотников: внимание, в видео присутствует нецензурная лексика
Справка. На авиабазе "Дягилево" дислоцированы 43 Центр боевого применения и переобучения летного состава, который оснащен самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203 отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.
Кроме этого, россияне также жалуются на налет дронов на аэродром "Энгельс" в Саратовской области – там уже объявили угрозу БПЛА.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, все борта с авиабазы "Энгельс-2" россияне подняли в воздух.
Напомним, 1 июня СБУ проводит уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. Как сообщают источники, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".