Обычно почти половина беспилотников не долетает до определенных объектов. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что часть БПЛА отвлекают внимание российской ПВО, другие же поражают цель.

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Как украинские дроны атакуют вражеские объекты

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул системность ударов Украины по российским объектам. Если раньше эксперты линейкой измеряли, сколько беспилотников долетело и куда, то теперь видна согласованность и структурированность атак, нет хаотичности.

Моя оценка, что ориентировочно где-то 50 – 60% долетают, а все остальные сбиваются,

– отметил Ступак.

Часть дронов, набитых хламом, летит примерно 30 – 40 километров. Их главная цель – отвлечь на себя внимание российской ПВО, быть уничтоженными и дать дорогу настоящим, ценным и загруженным взрывчаткой БПЛА.

Именно таким образом удается эффективно наносить удары по нефтяным хранилищам и заводам по переработке, химической и авиационной отрасли, и даже предприятиях, занимающихся изготовлением микроэлектроники. Ее же используют для оснащения "Искандеров" и "Панцирей".

В ночь на 29 января дроны СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Еще одной целью стал 23-й ракетный арсенал минобороны России в Тверской области.