Россия снова запустила дроны по Украине: где опасно

Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Власти регионов призвали красные области уходить в укрытие.

Где звучит воздушная тревога и куда движутся дроны – читайте в тексте 24 Канала.

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