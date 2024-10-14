Россия снова запустила дроны по Украине: где опасно

14 октября 2024, 20:44
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Автор: Диана Квасневская

Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Власти регионов призвали красные области уходить в укрытие.

Где звучит воздушная тревога и куда движутся дроны – читайте в тексте 24 Канала.

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21:39, 14 октября

  • Вражеские БпЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину;
  • БПЛА в Одесской области движутся северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
20:46, 14 октября

Где в Украине звучит тревога: смотрите на карте

20:46, 14 октября

Еще несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного.

20:32, 14 октября

Вражеские ударные БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный.