Россия снова запустила дроны по Украине: где опасно
Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Власти регионов призвали красные области уходить в укрытие.
Где звучит воздушная тревога и куда движутся дроны – читайте в тексте 24 Канала.
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Где в Украине звучит тревога: смотрите на карте Еще несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного. Вражеские ударные БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный.
Где в Украине звучит тревога: смотрите на карте
Еще несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного.
Вражеские ударные БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный.