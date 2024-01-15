Наступления на уровне батальона – большая редкость, – Сырский о том, как дроны изменили тактику войны
Источник:Reuters
Генерал-полковник Александр Сырский дал интервью Reuters. В нем военный отметил значительную роль дронов отражения российской агрессии.
И украинская, и российская сторона активно используют дроны, чтобы уменьшить потери среди личного состава. Об этом рассказал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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Украине нужно больше БПЛА
Украина имеет гораздо меньший человеческий ресурс, чем Россия. Поэтому, чтобы уберечь своих солдат, она нуждается в большем технологическом оружии, которое бы уменьшило фактор живой силы.
По словам Сырского, беспилотники являются тем вооружением, которое помогает беречь людей, а также боеприпасы.
Военный подчеркнул, что дроны снизили масштаб боевых действий с обеих сторон.
Наступление на уровне батальона — большая редкость,
– подчеркнул генерал, объясняя, как именно БПЛА изменило тактику войны – нашу и противника.
Иногда эффективнее артиллерии
Недавно у WSJ вышла статья о том, как беспилотные летательные аппараты влияют на ход военных действий. Аналитики издания говорят, что это влияние – "существенное". Причем, как и в вооруженном конфликте между Россией и Украиной, так и в противостоянии Израиля и ХАМАС.
- беспилотники расширяют линию видимости и огня истребителей. Они помогают дальнобойному оружию точнее поражать цели;
- БПЛА "не устают" и истощают врага, заставляя его сохранять бдительность;
- дроны учатся распознавать цели и действовать самостоятельно;
- БПЛА заменяют дорогостоящие ракеты;
- дроны наносят более точных ударов, помогая уменьшить сопутствующий ущерб;
- они смогут сотрудничать друг с другом как единое целое;
Напомним, что во время пресс-конференции по итогам года президент Зеленский рассказал о планах Украины изготовить в 2024 году миллион дронов.