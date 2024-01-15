І українська, і російська сторона активно використовують дрони, аби зменшити втрати серед особового складу. Про це розповів Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Україні потрібно більше БпЛА

Україна має набагато менший людський ресурс ніж Росія. Тому, аби вберегти своїх солдатів, вона потребує більше технологічної зброї, яка б зменшила фактор живої сили.

За словами Сирського, безпілотники є тим озброєнням, яке допомагає берегти людей, а також боєприпаси.

Військовий підкреслив, що дрони зменшили масштаб бойових дій з обох сторін.

Наступи на рівні батальйону — велика рідкість,

– наголосив генерал, пояснюючи, як саме БпЛА змінило тактику війни – нашу і противника.

Іноді ефективніші за артилерію

Нещодавно у WSJ вийшла стаття про те, як безпілотні літальні апарати впливають на хід воєнних дій. Аналітики видання говорять, що цей вплив – "суттєвий". Причому як і у збройному конфлікті між Росією та Україною, так і у протистоянні Ізраїлю та ХАМАС.

Переваги дронів:

безпілотники розширюють лінію видимості та поле вогню винищувачів. Вони допомагають далекобійній зброї точніше вражати цілі;

БпЛА "не втомлюються" і виснажують ворога, змушуючи його зберігати пильність;

дрони вчаться розпізнавати цілі та діяти самостійно;

БпЛА замінюють дорогі ракети;

дрони завдають більш точних ударів, допомагаючи зменшити супутні збитки;

вони зможуть співпрацювати одне з одним, як єдине ціле;

Нагадаємо, що під час пресконференції за підсумками року президент Зеленський розповів про плани України виготовити у 2024 році мільйон дронів.