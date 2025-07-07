Украина нарастила производство дронов на 900% за год: что еще нужно для еще лучших результатов

Производство украинских дронов выросло на 900% за год. Эксперты советуют инвестировать в технологии и защиту разработок для еще лучших результатов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Украинское производство беспилотников всех категорий продолжает стремительно расти: за год оно увеличилось на рекордные 900%.

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Украина производит на сотни тысяч дронов больше

Такой прорыв стал одним из главных ответов страны на затяжную войну и изменения в тактике боя, которые формируются непосредственно по запросам с фронта. Еще летом прошлого года украинская промышленность производила около 20 тысяч дронов в месяц, а сейчас этот показатель вырос до более 200 тысяч.

Об этом говорится в исследовании аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review. По мнению экспертов, несмотря на впечатляющие темпы наращивания производства, Украине важно уже сейчас переходить к долгосрочным решениям. В частности, речь идет об активном инвестировании в новые технологии, развитие собственной научной базы и защиту интеллектуальной собственности.

Аналитики отмечают, что количество патентов на беспилотные технологии, которые подаются в Украине, все еще существенно уступает не только России, но и многим другим странам мира. Хотя это и не главный показатель в государстве, которое находится в условиях полномасштабной войны, защита собственных разработок может стать мощным стимулом для дальнейших научных и промышленных прорывов.

БпАК UB60D от "Украинской бронетехники"

Еще один важный аспект – это долгосрочные контракты для оборонно-промышленного комплекса. Такие соглашения позволяют производителям увереннее планировать работу, инвестировать в расширение производства и нанимать квалифицированных работников. Этот вопрос уже неоднократно поднимался представителями украинской оборонки.

Также в исследовании обращают внимание на необходимость установления единого стандарта качества для беспилотников, чтобы уменьшить риски получения бракованных или ненадежных изделий. Хотя, как отмечают эксперты, главное здесь не столько формулировка требований, сколько реальный контроль за их соблюдением.

Производство БПЛА GOR от Airlogix

По мнению западных специалистов, Украине следует сохранять баланс между массовым производством дешевых дронов и ставкой на высокотехнологичные и специализированные решения – например, БпЛА с оптоволоконным управлением или дроны, использующие искусственный интеллект для наведения. В то же время важно продолжать поддержку инновационной инфраструктуры – таких инициатив, как платформа Brave1, а также привлекать инвестиции из-за рубежа.

Хотя иностранные эксперты могут не видеть всей картины изнутри, их советы выглядят дельными. Массовое производство, инновации, защита собственных разработок и стратегическое планирование могут сделать украинскую "армию дронов" еще более мощной в противостоянии с врагом.