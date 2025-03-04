"Выполнение задач без риска для жизней": важный сбор на наземные дроны

Дроны берегут жизнь украинским защитникам. В частности, уменьшают риск для наших бойцов во время перемещения, логистики.

Ведь российские захватчики также не стоят на месте и учатся. Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу о сборе на наземные дроны.

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"Дроны – это то, что бережет жизни моих собратьев. Наземные дроны – это, в частности, логистика, эвакуация, помощь. Мы понимаем, что сейчас каждое перемещение, когда засилье беспилотников – это всегда риск. Появляются новости, что оккупанты также не сидят на месте", – сказал он.

Враг закрывает огромные участки дорог сетками, чтобы не прилетали беспилотники. Это означает, что чем ближе к линии боевых действий, тем больше рисков.

Поэтому лучше, когда будут рисковать дроны, чем наши герои, мои собратья. Этот сбор именно для того, чтобы уменьшить риск во время логистики,

– подчеркнул офицер.

Приобщиться к сбору на наземные дроны можно по ссылке.

Война становится сложнее

Владимир Назаренко отметил, что россияне продолжают использовать то вооружение, те средства, которые у них есть, с еще большими темпами, чем год – два года назад. К сожалению, враг не стоит на месте и развивается в смысле технологий, вооружения.

Война становится с каждым днем сложнее как и в бытовом, так и в логистическом смысле, в боевых действиях. Враг адаптируется, находит определенные возможности. Но мои собратья, в частности, из нашей 4-й бригады "Рубеж", ежедневно делают все возможное, чтобы наносить удары, уничтожать оккупантов,

– подчеркнул он.

Ранее оккупанты наносили удары батареями, дивизионами, с большим количеством боеприпасов. Сейчас враг ставит приоритет на точность. К сожалению, россияне также учатся.