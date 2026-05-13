Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Дроны добрались до Прикарпатья: взрывы прогремели в Коломые
13 мая, 12:36
1
Обновлено - 12:46, 13 мая

Дроны добрались до Прикарпатья: взрывы прогремели в Коломые

Татьяна Бабич

Россия 13 мая терроризирует Украину дронами. Тревога добралась и до Ивано-Франковской области. Там, в Коломые, прогремели взрывы.

Об этом информируют корреспонденты Общественного. В городе фиксируют проблемы со светом.

Важно Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": дроны летят на Запад 

Что известно о взрывах в Коломыи? 

О воздушной тревоге для Ивано-Франковского района сообщалось около 12.18. Уже в 12:31 жители Коломыи вздрогнули от взрывов. 

Впоследствии стало известно, что в городе фиксируют перебои с электроснабжением.

Где тревога: отслеживайте на онлайн-карте

 

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной Ивано-Франковская область Взрыв