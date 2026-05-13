Дроны добрались до Прикарпатья: взрывы прогремели в Коломые

Россия 13 мая терроризирует Украину дронами. Тревога добралась и до Ивано-Франковской области. Там, в Коломые, прогремели взрывы.

Об этом информируют корреспонденты Общественного. В городе фиксируют проблемы со светом.

Что известно о взрывах в Коломыи?

О воздушной тревоге для Ивано-Франковского района сообщалось около 12.18. Уже в 12:31 жители Коломыи вздрогнули от взрывов.

Впоследствии стало известно, что в городе фиксируют перебои с электроснабжением.

