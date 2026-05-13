13 мая, 12:36
Обновлено - 12:46, 13 мая
Дроны добрались до Прикарпатья: взрывы прогремели в Коломые
Россия 13 мая терроризирует Украину дронами. Тревога добралась и до Ивано-Франковской области. Там, в Коломые, прогремели взрывы.
Об этом информируют корреспонденты Общественного. В городе фиксируют проблемы со светом.
Что известно о взрывах в Коломыи?
О воздушной тревоге для Ивано-Франковского района сообщалось около 12.18. Уже в 12:31 жители Коломыи вздрогнули от взрывов.
Впоследствии стало известно, что в городе фиксируют перебои с электроснабжением.
