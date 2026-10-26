Производит топливо для ракет: в Fire Point подтвердили удар по заводу в Воронеже

Об этом сообщили в компании Fire Point.

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Что известно о поражении "Воронежсинтезкаучук"?

Предприятие "Воронежсинтезкаучук" входит в состав российской химической группы СИБУР. Завод специализируется на выпуске синтетических каучуков, термоэластопластов и специальных полимерных материалов.

Его продукция активно используется в производстве жесткого ракетного топлива, а также в нефтяной промышленности и инфраструктурных проектах России.

Напомним, в ночь на 26 октября в Воронеже прозвучала серия взрывов, после чего в городе вспыхнули пожары. Местные власти заявили о падении обломков в результате работы системы противовоздушной обороны.

В сети писали, что кроме "Воронежсинтезкаучук", было поражено Воронежское акционерное самолетостроительное общество. Предприятие специализируется на производстве авиационной техники, в том числе самолетов Ил-96.

Также были сообщения об ударе по Северному мосту. Это один из трех основных транспортных путей сообщения между правой и левой частями города.

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Ранее Силы обороны Украины атаковали завод "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. Предприятие производит аккумуляторы для дронов, ракетных комплексов ПВО, авиации и флота.

По предварительным данным, ракеты Storm Shadow попали по меньшей мере в два корпуса завода.

Завод "Энергия" является частью российского военно-промышленного комплекса. Он находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран. Ранее предприятие уже четырежды становилось целью атак.