Сили оборони вгатили дронами FP-1 по заводу у Воронежі, – Fire Point

Про це повідомили у компанії Fire Point.

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Що відомо про ураження "Воронежсинтезкаучук"?

Підприємство "Воронежсинтезкаучук" належить до складу російської хімічної групи СІБУР. Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, термоеластопластів та спеціальних полімерних матеріалів.

Його продукція активно використовується у виробництві твердого ракетного палива, а також у нафтовій промисловості та інфраструктурних проєктах Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня у Воронежі пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнули пожежі. Місцева влада заявила про падіння уламків внаслідок роботи системи протиповітряної оборони.

У мережі писали, що окрім "Воронежсинтезкаучук", було уражено Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство. Підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, зокрема літаків Іл-96.

Також були повідомлення про удар по Північному мосту. Це один з трьох основних транспортних шляхів сполучення між правою і лівою частинами міста.