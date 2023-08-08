Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что ситуация с дронами изменилась. Ранее оккупанты значительно меньше использовали БПЛА во время боевых действий.

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Почему оккупанты все чаще используют дроны

Как отметил Мусиенко, в российских оккупантов уже нет возможности полагаться на постоянные массированные обстрелы из артиллерии, как это было, к примеру, год назад. Некоторые запасы у них иссякают. Конечно, они все равно имеют значительное количество артиллерийских снарядов. Хоть и меньше, чем было.

Определенные позиции у них истощаются. Поэтому они и начали активно использовать дроны со сбросами, дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики. Последние помогают повысить эффективность и точность артиллерии. Это связано с тем, что им тоже приходится на некоторых направлениях беречь снаряды,

– заметил Мусиенко.

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Кроме того, на эту ситуацию еще и влияет нехватка у Украины систем РЭБ, которые могли бы глушить сигнал для вражеских дронов. На этом направлении уже идет работа, однако понятно, что пока нет возможности обеспечить такими комплексами весь фронт.

Оккупанты наращивают возможности применения дронов. У нас также они есть. Кое-где идет война дронов в воздухе. Уже были видео, где дроны между собой в воздухе воюют. Также нужно развивать составляющую РЭБ, чтобы можно было глушить сигнал и не давать работать врагу,

– рассказал Мусиенко.

Дроны на войне: коротко