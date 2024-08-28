ГУР осуществило "хлопок" на нефтебазе "Зенит" в Кировской области

Утром украинские беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Там была поражена нефтебаза.

Как сообщают источники 24 Канала в разведке, атака на нефтебазу была совершена дронами-камикадзе украинского производства. Это операция ГУР.

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Поразили цель на расстоянии более 1000 километров

По информации местных телеграмм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

Это первый случай атаки украинских дронов по враждебному объекту в Кировской области. Удаленность цели от границы Украины – более 1200 км.

ФГКУ "Зенит" является объектом вражеского ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска вооруженных сил России.

Напомним, что в этот же день ночью ГУР и ССО ударили по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области.