Пощечина россиянам, – авиаэксперт сделал 3 вывода из удара дронами по бомбардировщику Ту-22М3

В последние дни дроны ГУР наносят мощные удары по объектам на территории России. Под прицелом все чаще оказываются аэродромы, где дислоцируются бомбардировщики и вертолеты.

Известно, что удалось повредить Ту-22М3. Эксперт по авиации Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом проанализировал атаку разведки. Отметим, в ГУР показали видео уничтожения вертолетов Ми-28, Ка-226 и Ми-8.

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Что необычного можно отметить в атаке

Во-первых, Украина установила исторический рекорд по дальности поражения, когда нанесла удар по аэродрому "Оленья" в Мурманской области. Поскольку аэродром расположен в 1800 километрах от границы с нашим государством.

Во-вторых, произошло прямое попадание в бомбардировщик Ту-22М3, который дислоцировался на этом аэродроме. То есть украинские дроны получили возможность донаведения на цель. На конечном этапе они самостоятельно принимают решение, потому что связь сложно обеспечить на такое расстояние.

Если действительно все было правильно сказано в сообщении, то мы уже можем конкретно бить по объектам. На аэродроме уничтожать самолеты или вертолеты, на позициях зенитных подразделений уничтожать станцию управления, пусковую установку или радар наведения,

– подчеркнул авиаэксперт.

В-третьих, у россиян практически нет свободной зоны от ударов украинскими беспилотниками. То, что на Дальнем Востоке, как правило, не участвует в боевых действиях. Выпускаются самолеты, но в ограниченном количестве.

Как удалось нанести удар

По мнению Романенко, российская ПВО снова прозевала украинские дроны. Она имела возможность обнаружить объект, но не смогла на это. Хотя беспилотники преодолели такое большое расстояние, пролетели мимо Санкт-Петербурга, где расположены основные стратегические ядерные силы. Поэтому, если наносить отдельные удары по отдельным объектам, россияне не будут знать, куда перебрасывать силы.

Это будет иметь лучший эффект даже в пропагандистском плане, что за одну ночь смогли ударить по такому количеству объектов. Хотя российское руководство пыталось отключить ютуб, но все равно некоторые соцсети остаются. Это пощечина россиянам, что и там, и там попало,

– отметил авиационный эксперт.

Кроме того, россияне пытаются нивелировать результаты. Заявляют, что будто "100500" дронов было сбито. Но понятно, что Украина не может запустить такое количество БпЛА. Обычно, запускается десяток – полтора десятка, еще какие-то используются которые отвлекающие на линии фронта, но их немного.