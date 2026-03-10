Еще четыре года назад, до начала полномасштабной и такой высокотехнологичной войны, украинцы и подумать не могли, что станут одними из самых мощных производителей современного оружия, на которое будут равняться наши союзники и которого будут смертельно бояться наши враги.

Именно это можно сказать о дронах Heavy Shot, которые беспощадно поражают вражеские локации и склады боеприпасов и помогают нашим защитникам спасать жизни.

На что способны Heavy Shot, какие их преимущества и как проходят испытания – специально для 24 Канала рассказали производители и военные, которые используют эти дроны. Больше деталей – читайте далее в материале.

Кстати Чем украинская оборонка лучше западной: интервью с Лине Риндвиг – датским волонтером и CEO Defence Builder

На что способны Heavy Shot и сколько дронов реально изготовить за месяц?

Компания Gurzuf Defense ориентировочно может производить более тысячи дронов Heavy Shot на одной локации. Руководитель производства, Андрей, рассказал, что они начинали с производства сотни дронов в месяц. Теперь могут изготавливать сотню в сутки.

Heavy Shot переносит 20 килограммов взрывчатки на расстояние 20 километров, а может и больше. Однако тогда дальность полета будет меньше. В зависимости от задачи каждое подразделение может самостоятельно выбрать способ применения дронов.

Руководитель производства Gurzuf Defense, Андрей, заметил, что дроны украинского производства имеют сразу и практическое испытание. То есть, наш опыт могут позаимствовать и украинские партнеры.

"Именно такие тяжелые условия, в которых находится наша страна, заставили нас настолько масштабироваться и вырасти в короткий период времени. Мы оптимизировали систему производства, ведь каждый день нам поступают просьбы с фронта. Это мотивирует нас двигаться каждый день", – отметил Андрей.

На что способны дроны Heavy Shot: смотрите видео

Военный и пилот Heavy Shot, Иван, отметил, что самое большое преимущество дрона в том, что он легче в управлении, чем, например, Vampire. Поскольку это квадрокоптерный тип, он не так "заваливается" по оси и является интуитивно понятным – как Mavic.

Какие задачи выполняют на фронте?

Военным нужны тысячи дронов в месяц, ведь те повышают жизнеспособность любых подразделений, стоящих позади таких "птичек", и значительно увеличивают риски для врага. Руководитель производства Gurzuf Defense рассказал, что некоторые подразделения годами непрерывно используют именно эти изделия, что и позволяет им улучшать качество применения против врага.

Военнослужащий и пилот Heavy Shot, Эдуард, отметил, что дроны на поле боя полезны из-за большого вреда, который могут нанести. Кроме того, количество задач, которые может выполнять дрон, почти неограниченно. Можно даже добраться в тыл врага, но тогда нагрузка будет меньше.

В зависимости от задач, на дрон можно повесить различную взрывчатку, в том числе и ФАБы. Да, беспилотник может уничтожить не просто группу россиян, но и их укрытие и тому подобное.

Имея Heavy Shot как базу, военные экспериментируют с дроном и могут модернизировать его в соответствии со своими потребностями. Инженеры непрерывно поддерживают связь с военными на фронте.

Дрон-бомбер, который в народе называют "Баба Яга", выполняет не только функцию бомбардировки, но и помогает в логистике. Он может без проблем доставлять военным продукты, воду и боеприпасы, что помогает сохранить жизнь и здоровье наших воинов. Особенно если речь идет о позициях, к которым трудно добраться.

Кстати, были даже нестандартные способы применения Heavy Shot. Военные бригады "Рубеж" привязали к дрону электровелосипед, транспортировали и так спасли жизнь военного, позиция которого оказалась в окружении россиян. Остальные собратья погибли, а сам он был ранен. Больше об этой операции – смотрите в видео.

Военный и пилот Heavy Shot, Иван, рассказал, что в его бригаде эти дроны сейчас используют преимущественно для логистических задач, а не для поражения врага. За один раз такой борт может перенести пак воды или 3 – 4 сухпайка. Пилоты стараются лететь очень низко, почти над кронами деревьев, чтобы ни FPV, ни средства РЭБ физически не могли их обнаружить.

На дронах есть много систем связи, что облегчает маневрирование, ведь в случае подавления одного или другого средства управления всегда есть возможность перейти на другой, что дает гораздо больший шанс спасти борт и успешно выполнить миссию.

Соучредитель Gurzuf Defense, Олег Гинда, рассказал, что в целом Heavy Shot может осуществлять сотни вылетов. Были случаи, когда дроны делали тысячи вылетов.

Как проходит испытание Heavy Shot?

Каждый дрон Heavy Shot проходит испытания, ведь должен быть приспособленным к любым условиям. Они летают в любую погоду, в частности в дождь, хотя и не имеют стандарта защиты IP68.

Соучредитель компании Gurzuf Defense, Олег Гинда, рассказал, что во время тестирования они проверяют связь, наземные станции, сброса наземных станций. Хотя компания заявляет нагрузку дрона в 20 килограммов, во время испытаний это может быть и 40 килограммов.



Дрон Heavy Shot в воздухе / Скриншот с видео

Проверка срабатывания сброса является необходимой, ведь для военных это важнейший вопрос в функциональности дрона. Кроме того, очень опасно, если дрон вернется с боеприпасом – он может сдетонировать не там, где нужно.

"У нас создана целая система, которая позволяет все фиксировать, и любой военный при получении дрона может посмотреть, что все с ним в порядке", – отметил Олег Гинда.

Соучредитель Gurzuf Defense, Павел Фельдблюм, отметил, что компания не оценивает эффективность количеством уничтоженных врагов, а ориентируется на сохранение жизни украинских защитников. В этом компания видит собственную миссию.

Павел Фельдблюм объяснил: компания неслучайно называется Gurzuf Defense. По его словам, сейчас много споров по поводу того, что именно будут считать нашей победой. А для них победа – это возвращение на свою землю.

"Крым – это сакральное место. Дракон запрограммировал свою гибель, когда принял решение захватить Крым. Война началась в Крыму, и, по нашему мнению, там и должна закончиться. Именно в Гурзуфе (поселок в Крыму, – 24 Канал) мы планируем разместить новую штаб-квартиру нашей компании после того, как вернем Крым", – рассказал соучредитель Gurzuf Defense.

Какую новинку готовит Gurzuf Defense?

Рынок маленьких дронов сейчас очень насыщен в Украине, а тяжелых бомберов украинской армии не хватает. Поэтому компания Gurzuf Defense работает над бортами, на которые можно будет подвешивать от 70 до 130 килограммов. Такие большие дроны смогут выполнять задачи совсем другого уровня. Но пока они не в большом серийном производстве.

У нас есть модель, которую мы вскоре запустим в эксплуатацию. Это не массовая модель. Она будет летать со 100+ килограммами нагрузки на расстояние 30 километров. Мы уже проводили тесты – все работает. Просто еще нужно наладить производство и процесс,

– рассказал Олег Гинда.



Новый дрон Gurzuf Defense на 100 килограммов нагрузки / Скриншот с видео

Также есть и другие вариации дронов. Например, есть борта, что поднимают 130 килограммов и могут пролететь 10 километров. Есть и такие, имеющие 70 килограммов нагрузки и летящие 25 километров.