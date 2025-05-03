Ноу-хау российской армии: в Forbes рассказали о вражеских дронах-камикадзе из детских гиробордов

Россияне придумали, как можно быстрее передвигать свое вооружение по линии фронта. Для перемещения дронов-камикадзе используют детские гироборды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как россияне используют детские игрушки в войне

Новую технологию российской армии в войне дронов на фронте заметили недавно. Оккупанты крепят гироборды к противотанковым минам и таким образом создают взрывные дроны-камикадзе.

Аналитик издания Дэвид Акс рассказывает, что летающие беспилотники наносят более 70% потерь, тогда как наземные работы менее распространены.

Используя гироборды, оккупанты могут беспрепятственно летать, что для них безопаснее, чем ползать по пересеченной местности. К тому же гироборды чрезвычайно устойчивы по сравнению с традиционными колесными транспортными средствами и стоят дешевле.

Гироборд может мчаться по передовой быстрее, чем другие наземные роботы. А низкая стоимость игрушек означает, что нагруженные минами "боты" являются расходным материалом. Нет нужды беречь их только для самых ценных целей,

– рассказывает Акс.

Кроме перемещения вооружения россияне могут использовать гироборды для передвижения штурмовых групп. Ведь оккупанты уже давно используют гражданский транспорт для движения по линии фронта. На передовой враг уже передвигался китайскими гольфкарами, белорусскими мотоциклами, автомобилями Lada, фургонами, ГАЗ-69 и электросамокатами. В конце апреля в ход пошли даже захваченные школьные автобусы.