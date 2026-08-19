Дроны из Великобритании уже действуют на территории России: Братчук раскрыл подробности

В апреле британское Министерство обороны объявило о поставке десятков тысяч дронов, в том числе дальнобойных, в рамках своего крупнейшего пакета помощи. Недавно стало известно, что ВСУ использовали британские беспилотники для нанесения ударов по целям на территории России.

Однако это произошло не впервые – эти дроны действуют на территории страны-агрессора уже не один месяц. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что речь идет о тесном сотрудничестве Великобритании и Украины, поэтому не стоит утверждать, что это вооружение является исключительно британским.

Дроны из Великобритании уже действуют на территории России

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии обратил внимание, что Великобритания заключила с нашей страной соглашение о безопасности на 100 лет. Это единственное соглашение с таким сроком действия, что свидетельствует о том, что британская корона, которая всегда отличается своей продуманностью, дальновидностью и мудростью, неслучайно пошла на такой шаг.

Более того, именно Великобритания возглавляет морскую коалицию, созданную в 2023 году. Благодаря ей Украина добивается успехов на Черном море и продолжает свои действия в этом регионе.

Поэтому очевидно и вполне вероятно, что в таких дронных технологиях, я думаю, присутствует украинский след. Если комплектующие могут быть британскими или из стран Содружества, то алгоритмы действий, технологии – это все украинское. Лучших сегодня производителей, чем украинцы, нет. Это совместное творчество, которое, скорее всего, уже нашло продолжение в серийном производстве. Надеюсь, таких проектов будет становиться больше, и мы услышим также о других европейских достижениях и, возможно, американских. Не обо всем сообщается, но тем не менее,

– подчеркнул он.

Братчук предположил, что если информация о британских дронах стала достоянием общественности, это может свидетельствовать о попытке стимулировать других производителей других средств, например, средств огневого поражения, которые могут, по приглашению президента Украины, присоединиться к этой работе.

"Сегодня театр военных действий российско-украинской войны – это и полигон, потому что любая война предполагает отработку в боевых условиях тех или иных видов вооружения. И пусть лучше этим занимаются наши партнеры и союзники. Здесь два в одном: можно усовершенствовать свое оружие и усовершенствовать его, нанося удары по российским оккупантам, убивая их. Ну и третий момент: можно потом использовать его в производстве совместно с украинцами. Украинцы могут это оружие дальше использовать и еще совершенствовать", – подытожил он.

Братчук раскрыл детали работы британских дронов: смотрите видео

Интересно, что тем временем в Кремле уже начали обвинять Великобританию в якобы "эскалации" из-за применения британских беспилотников. В российском дипломатическом ведомстве даже пригрозили, мол, "действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать".