Чего боится Иран: возможно ли сорвать поставки дронов и ракет для России

Иран не признает, что он поставляет России дроны. Возможно, Иран опасается серьезных расследований со стороны США или Европы, которые сорвут пути поставок чипов, и программу производства дронов придется закрыть.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что Иран может предоставить России новые дроны-камикадзе.

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Иран хочет уберечь цепи поставок чипов

Ступак отметил, что Иран пытается максимально дистанцироваться от того, что он поставляет России дроны, чтобы не сорвались цепи поставок микросхем. В некоторых дронах было видно, что установлены американские и европейские чипы. Иран опасается того, что США и Евросоюз начнут серьезное расследование, из-за чего эти логистические цепи будут сорваны, и программу изготовления дронов придется закрыть.

Следует учитывать ситуацию в четырехугольнике Иран – Россия – Израиль – Украина. Израиль до последнего времени занимал максимально нейтральную позицию по отношению к Украине, не помогая нам. Поставляя дроны России Иран может получить ядерные технологии в иранскую ядерную программу. Если это действительно есть, это может полностью изменить ситуацию на Ближнем Востоке,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Ступак о том, возможно ли сорвать поставки дронов и ракет России: смотрите видео

Путин готов рассчитываться ядерными технологиями

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что Путин готов рассчитываться ядерными технологиями за военную помощь с кем угодно, чтобы достичь своей цели – уничтожение Украины. Последние 8 месяцев в его мыслях даже не Украина – НАТО, не Украина – Евросоюз, а уничтожение Украины. Нет рациональности в этой войне.

"Россияне даже себе не могут объяснить, зачем им нужна эта война. Будь это война за газовые месторождения на территории Украины, которые Россия хочет себе "отжать", или за нефтяные месторождения, за полезные ископаемые, можно было бы понять. Этой логики сейчас вообще нет. Никто в России не понимает, зачем та война, за что. Где те результаты, которые удовлетворят Путина", – подчеркнул он.

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