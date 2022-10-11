Оккупанты продолжают перебрасывать в Беларусь дроны-камикадзе, – ГУР
Источник:ГУР
Россияне продолжают перебрасывать на территорию Беларуси дроны-камикадзе "Shahed-136". Там их количество в ближайшее время хотят увеличить до 40.
В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые оккупанты переименовали в "Герань-2".
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Сколько таких дронов на территории Беларуси
По состоянию на 10 октября на территорию Беларуси завезли 32 указанных БпЛА Shahed-136". К 14 октября планируют завезти еще 8.
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Белоруссия предоставляет российской армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "кировская" во временно оккупированном Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, отправленный из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов белорусских вооруженных сил.
В ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения вооруженных сил Беларуси:
В роли основных "поставщиков" выступают:
- 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская область);
- 43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская область);
- 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область);
- 969 база резерва танков (Уречье, Минская область);
- 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская область).
Грузы должны прибыть на ж/д станции "Каменская" (Каменск-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области.
Заметим, что по состоянию на сегодняшний день признаков создания наступательных формирований на территории Беларуси не выявлено.
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