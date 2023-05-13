Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали о ночной атаке
Российские оккупанты в ночь на 13 мая атаковали Украину дронами. Враг выпустил более 20 "Шахедов". Также работала тактическая авиация россиян. На Юге захватчики применяли ракетную артиллерию.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что был зафиксирован 21 баражирующий боеприпас, которые летели с разных направлений.
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Ночью Россия атаковала Украину дронами
Юрий Игнат заявил, что Россия выпустила 21 беспилотник. Дроны летели с разных направлений. Враг пытался отвлечь внимание украинских ПВО.
Дроны летели с Севера, Юга. Обычно враг, чтобы отвлечь внимание наших средств ПВО, избежать попаданий в нашу противовоздушную оборону, поразить больше объектов, запускает их по таким маршрутам,
– рассказал спикер.
Он подчеркнул, что в Хмельницком есть попадание в определенные объекты. Сейчас там работает ГСЧС, ликвидирует последствия. Количество пострадавших уточняется.
Воздушные силы уничтожили 4 вражеских дрона "Ланцет"
Также Юрий Игнат отметил, что 12 мая подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 ударных БПЛА типа "Ланцет". Тактическая авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.
"В основном это Восточное направление. Там идут основные бои. Наши летчики делают все возможное всеми имеющимися огневыми силами и средствами, чтобы помочь нашим наземным войскам уничтожать оккупантов", – подчеркнул он.
Ночная атака на Украину: главное
- Взрывы во время ночной тревоги слышали в Николаеве, Киеве, Хмельницком и Львове.
- В Киеве разрушений и травмированных не зафиксировано. Информация еще обновляется и уточняется. Хотя в ГСЧС утверждали, что дрон при падении повредил жилой дом. Вспыхнул пожар, но пострадавших нет. Все вражеские дроны, которые двигались на Киев, были успешно уничтожены нашими защитниками.
- В Хмельницкой области зафиксирован прилет по критическому объекту, но он расположен за пределами населенного пункта. В результате взрывных волн повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома. Взрывная волна повредила окна, двери. Есть информация о 5 пострадавших от обломков стекла.
- Россияне нанесли удар по гражданскому объекту в Николаеве. В местной пятиэтажке вспыхнул пожар. Сообщалось, что враг повредил две многоэтажки и хлебозавод. Пострадали три человека.
- Во Львове была угроза атаки дронами. "Прилеты" на территории области не зафиксированы, а звуки взрывов – это эхо работы ПВО.
- Кроме того, в ночь на 13 мая удалось уничтожить БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".