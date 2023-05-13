Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали детали о ночной атаке

Российские оккупанты в ночь на 13 мая атаковали Украину дронами. Враг выпустил более 20 "Шахедов". Также работала тактическая авиация россиян. На Юге захватчики применяли ракетную артиллерию.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что был зафиксирован 21 баражирующий боеприпас, которые летели с разных направлений.

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Ночью Россия атаковала Украину дронами

Юрий Игнат заявил, что Россия выпустила 21 беспилотник. Дроны летели с разных направлений. Враг пытался отвлечь внимание украинских ПВО.

Дроны летели с Севера, Юга. Обычно враг, чтобы отвлечь внимание наших средств ПВО, избежать попаданий в нашу противовоздушную оборону, поразить больше объектов, запускает их по таким маршрутам,

– рассказал спикер.

Он подчеркнул, что в Хмельницком есть попадание в определенные объекты. Сейчас там работает ГСЧС, ликвидирует последствия. Количество пострадавших уточняется.

Воздушные силы уничтожили 4 вражеских дрона "Ланцет"

Также Юрий Игнат отметил, что 12 мая подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 ударных БПЛА типа "Ланцет". Тактическая авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

"В основном это Восточное направление. Там идут основные бои. Наши летчики делают все возможное всеми имеющимися огневыми силами и средствами, чтобы помочь нашим наземным войскам уничтожать оккупантов", – подчеркнул он.

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