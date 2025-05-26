Украина впервые применила дроны-матки с ИИ против России: в Forbes раскрыли детали

Украинский стартап Strategy Force Solutions заявляет, что их дроны-матки осуществили первые автономные боевые миссии с использованием ударных FPV-дронов против российских целей. Отмечается, что одна операция стоит всего 10 тысяч долларов в отличие от ракетных атак, которые могут стоить миллионы.

Об этом сообщил технический директор компании Андрей (фамилия не разглашается). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Украина впервые применила против России дрон-матку

Миссия стоимостью 10 000 долларов заменяет то, что раньше требовало ракетных систем от 3 до 5 миллионов долларов,

– сказал технический директор компании Андрей.

Речь идет о многоразовом дрон-носителе GOGOL-M, который доставляет 2 FPV-дроны к цели на расстоянии до 300 километров. После сброса ударников носитель возвращается, а FPV-дроны выполняют атаки, руководствуясь искусственным интеллектом.

По словам Андрея, концепция зародилась еще в детстве, когда он увидел, как женщина проверяет железнодорожные пути вручную вдали от населенного пункта. Он подумал, что эту изнурительную работу должен выполнять робот.

Годами позже Андрей развил эту идею, создав дроны для автоматизированной инспекции инфраструктуры. Умный дрон летает вдоль линий электропередач или нефтепроводов и, где он видит возможную проблему, опускается ниже и делает детальные изображения.

Испытания дрона-матки GOGOL-M

На что способны украинские дроны-матки

Ключевой продукт компании StratForce – система SmartPilot, которая сочетает LIDAR, камеры и ИИ для полной автономности без необходимости в GPS или постоянном контроле оператора. SmartPilot позволяет дрону ориентироваться в пространстве, обходить препятствия и поражать цели даже в сложных условиях. Это несколько похоже на беспилотный автомобиль.

LIDAR, фактически лазерный радар, создает 3D-карту окружающей среды и работает при любых условиях освещения и погоды.

Smart Pilot использует подход мультисенсорного объединения, объединяя данные для восприятия окружающей среды и распознавания целей,

– говорит Андрей.

Эта картина мира позволяет ИИ принимать решения, прокладывать траекторию полета и выполнять миссию так же, как человек-пилот.

Материнский дрон GOGOL-M летит к целевой зоне, где выпускает два меньших FPV-дрона, после чего возвращается обратно. Выпущенные дроны ищут заранее определенные цели и осуществляют атаки.

Система также поддерживает миссии из засады, посадку и ожидание целей, а также автономный поиск в режиме реального времени. Например, дрон может приземлиться на авиабазу и ждать прилета самолетов или их выход из укрепленных укрытий. Они могут ждать конвой на его пути, атаковав, когда он появится.

Андрей говорит, что сейчас StratFprce может производить 50 материнских дронов в месяц и 400 ударных FPV-дронов. Пока что отзывы военных о системе были положительные.

За этим интересно наблюдать из координационного центра. Я просто хотел бы увеличить боеголовку и увеличить дальность до 500 километров,

– сказал один из военных.

В компании уверяют, что размер дрона не проблема. Их можно реализовать любого размера, система будет работать так же эффективно. Можно даже говорить о лодках или танках-матках, ведь решающим является именно доставка дронов к цели удара, что уже работает.

Эффективность первой версии системы еще придется исследовать, но в ближайшие месяцы она может создать России большие проблемы.