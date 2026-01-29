Собранные из палок и пластика, – военный о нашествии примитивных дронов россиян

Российские дроны "Молния" могут сбрасывать дроны, к тому же на них цепляют мины ПТМ, которые также наносят поражение. Противник унифицировал свой наиболее распространенный, дешевый и действенный способ поставки чего-либо к переднему краю.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что такое изобретение действительно работает. Хотя оно достаточно примитивное.

Какую угрозу представляют "Молнии" на фронте?

"БПЛА "Молния" – очень дешевый. Он собран буквально из палок и пластика, почти ничего не стоит. Мы сбиваем его в очень больших количествах, однако определенная часть все равно долетает и выполняет свою функцию", – подчеркнул военный.

Этот беспилотник имеет довольно большую грузоподъемность, может нести даже противотанковую мину, которую сбрасывает на наших логистических путях, а потом уже без груза "Молния" пытается поразить еще одну цель.

"Так россияне переносят FPV-дроны, которые сами являются средством поражения. Уже на них ставят Starlink для того, чтобы мы не могли подавить "Молнию" средствами РЭБ. А также, чтобы не перехватывали их аналоговую картинку с видеокамеры. Так она становится менее уязвимой для наших зенитчиков", – добавил Даниил Борисенко.

Важно! Бригада “Рубеж” собирает на антишахедные дроны. Это даст возможность отражать воздушные атаки противника, которые происходят ежедневно. К тому же сейчас они нацелены на энергетику. Чем больше будет антишахедных дронов, тем больше возможностей появится для поражения “Шехедов”. Присоединиться к сбору может каждый по ссылке!

Хотя "Молнии" сбивают десятками на линии фронта, но небольшой процент, который остается, все-таки может выполнять свою миссию, долетает до определенных целей. Такая ситуация полностью устраивает россиян с точки зрения того, сколько они потратили на них средств.

"Поэтому это большая головная боль, как и все остальное со стороны противника. Мы стараемся противодействовать всеми средствами. Поскольку "Молнии" летают довольно низко, их поражают огневые группы даже из стрелкового вооружения, или сбивает пехота на своих позициях", – отметил начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж".

Есть ли аналоги "Молний" в Украины?

По словам военного, такие средства также есть. Они работают по схожему принципу, несут довольно весомый боезаряд и могут поражать как личный состав противника, так и его укрытия, например, блиндажи. Силы обороны работают в этом направлении, однако не следует забывать, что мы воюем против значительно большего врага как по количеству людей, так и техники, денег.

Мы стараемся брать качеством, а не количеством. Противник за последние годы всегда делал ставку на количество, на штурмы с огромными потерями личного состава. Так же его БПЛА могут быть низкого качества, пилоты менее подготовлены, однако они берут количеством,

– объяснил Даниил Борисенко.

Хотя есть и исключения. Например, российское подразделение "Рубикон", которое занимается БПЛА компонентой, имеет очень хороших специалистов. Они хорошо оснащены, а направления, на которых работают, – очень тяжелые в противодействии. Однако задача Сил обороны остается неизменной – держать фронт, защищать нашу страну и каждый день наносить врагу как можно большие потери.

