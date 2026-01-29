Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Россия в очередной раз продемонстрировала свою основную цель – это террором. Что касается технических и тактических характеристик ночной атаки, то враг снова запускал "Шахеды" на максимально низких высотах.
Какие последствия ночной атаки по Одессе?
Сергей Братчук подчеркнул, что сейчас на юге Украины каждую ночь густые туманы. Об этом известно россиянам.
Они пытаются использовать погоду. Если говорим о вражеской тактике использования "Шахедов" или "Геранов", то она заключается в том, чтобы бить по жилой застройке и тех объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы и Одесской области,
– сказал он.
В результате ночной атаки, к сожалению, есть попадание в промышленный объект, который никоим образом не связан с военными объектами или военной инфраструктурой.
По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", повезло, что нет пострадавших. Все благодаря Силам обороны. Однако возник пожар, повреждены складские помещения и производственные мощности.
Но, к сожалению, мы имеем и трагическую весть. Сегодня возросло количество погибших после атаки 27 января. В больнице умер мужчина, который был ранен именно во время этого удара. Количество жертв возросло до четырех человек,
– отметил он.
Враг продолжает разрушать промышленную, гражданскую и критическую инфраструктуру Одесской области. Его главные попытки сосредоточены на атаках по жилой застройке.
Напомним, Россия 27 января атаковала Одессу и область более 50 дронами, сосредоточив удары по центральной части города и жилой застройке. По словам Владимира Зеленского, большинство беспилотников удалось уничтожить, однако зафиксированы попадания и разрушения жилых домов и учебных заведений.
Россия атакует Одессу: последние новости
Россия атаковала Одессу в ночь на 19 января 2026 года. Для этого враг использовал беспилотники. Пострадала многоэтажка. К счастью, жертв не было.
Ночью 27 января оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Россияне ударили по жилой инфраструктуре. Есть пострадавшие, среди них дети и погибшие.
Для атаки по Одессе вечером 27 января россияне использовали не менее 14 беспилотников. В результате пострадал монастырь, частный дом и другая гражданская инфраструктура.