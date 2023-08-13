Военный эксперт Олег Жданов также отметил на своем ютуб-канале, что беспилотники при массовом использовании становятся эффективнее артиллерии, сообщает 24 Канал.
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Производство будет наращиваться
Он отметил, что к тому же дроны стоят дешевле, чем высокоточные боеприпасы, которые очень дорогие. Более того, для использования обычных боеприпасов нужна пристрелка, что увеличивает их расходы. Однако и после этого есть лишь вероятность, что снаряд попадет прямо в цель.
Артиллерия обычно целые либо подавляет (30 – 50% поражения), либо уничтожает (50 – 70% поражения). Однако в любом случае для этого требуется значительное количество боеприпасов,
– подчеркнул военный эксперт.
В то же время беспилотники при массовом использовании результативнее артиллерии. К тому же их стоимость невелика, и государство может "потянуть" их регулярную закупку. А если наладить собственное производство беспилотников, то их стоимость будет еще дешевле.
Военный эксперт оценил перспективу производства и использования дронов ВСУ: смотрите видео
Также глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что до конца 2023 года производство дронов в Украине вырастет в 100 – 110 раз.
"Имеем такую перспективу по изготовлению беспилотников, и с каждым месяцем их производство будет наращиваться. А эти ударные роты дронов будут рассредоточены по линии фронта для борьбы с техникой и личным составом противника. Они будут выполнять функции артиллерии и авиации, нанося огненное поражение врагу", – подчеркнул Олег Жданов.
Беспилотники на службе ВСУ
- Компания Rheinmetall из Германии передаст Украине самую современную беспилотную систему воздушной разведки Luna New Generation. Она будет состоять из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и военных грузовиков.
- Ранее Норвегия сообщила о предоставлении Украине дополнительной 1 тысячи микродронов Black Hornet Nano. Несмотря на небольшой размер (их длина – 10 сантиметров, ширина – 2,5 сантиметра), они выполняют функции разведки и организации системы управления операциями. Также Black Hornet Nano могут переносить боевую часть, поражающую врага.
- Также министр обороны Алексей Резников представил юбилейную 10 модель FPV-дрона. Он, как и его предшественники, поможет украинским силам в поражении врага. В настоящее время беспилотники изготавливаются в Украине из иностранных комплектующих, но в перспективе есть налаживание в нашей стране собственного производства деталей для БПЛА.