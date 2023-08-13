Военный эксперт Олег Жданов также отметил на своем ютуб-канале, что беспилотники при массовом использовании становятся эффективнее артиллерии, сообщает 24 Канал.

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Производство будет наращиваться

Он отметил, что к тому же дроны стоят дешевле, чем высокоточные боеприпасы, которые очень дорогие. Более того, для использования обычных боеприпасов нужна пристрелка, что увеличивает их расходы. Однако и после этого есть лишь вероятность, что снаряд попадет прямо в цель.

Артиллерия обычно целые либо подавляет (30 – 50% поражения), либо уничтожает (50 – 70% поражения). Однако в любом случае для этого требуется значительное количество боеприпасов,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время беспилотники при массовом использовании результативнее артиллерии. К тому же их стоимость невелика, и государство может "потянуть" их регулярную закупку. А если наладить собственное производство беспилотников, то их стоимость будет еще дешевле.

Военный эксперт оценил перспективу производства и использования дронов ВСУ: смотрите видео

Также глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что до конца 2023 года производство дронов в Украине вырастет в 100 – 110 раз.

"Имеем такую перспективу по изготовлению беспилотников, и с каждым месяцем их производство будет наращиваться. А эти ударные роты дронов будут рассредоточены по линии фронта для борьбы с техникой и личным составом противника. Они будут выполнять функции артиллерии и авиации, нанося огненное поражение врагу", – подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что роль дронов была значительной в деоккупации Украины. По его словам, сейчас БПЛА превосходит артиллерию как все более эффективное средство для украинских войск на фронте. Однако даже увеличение производства дронов в 100 – 110 раз до конца года не решит проблему их дефицита.

Беспилотники на службе ВСУ