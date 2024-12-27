Украина за квартал может приблизиться к массовому использованию дронов на оптоволокне, – военный

Украина активно использует на войне против России беспилотники. При этом наша страна уже приближается к массовому использованию дронов на оптоволокне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий командира батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрия Федоренко в эфире телемарафона.

Смотрите также Скоро на россиян полетят украинские "Щедрики": в Минобороны сделали заявление

Когда Украина сможет массово применять дроны с оптоволокном

Юрий Федоренко рассказал, что Россия уже использует дроны на оптоволокне. Она имеет налаженную логистику и доступ к китайским комплектующим, которые они могут завозить достаточно быстро.

Несмотря на все, украинские БпЛА могут стать более эффективными.

Украинские разработки уже демонстрируют преимущества. Наши дроны легче, могут переносить более мощный боеприпас и действуют на аналогичное расстояние. Но, так или иначе, как и обычные дроны мы овладели гораздо лучше врага, так и тоже самое произойдет с оптоволокном,

– сказал военный.

Он убежден, что 3 месяца большинство украинских подразделений начнет активно применять именно БпЛА на оптоволокне.

Еще в начале 2024 года преимущество российских дронов на некоторых направлениях составляло 1 к 7, но волонтеры, государство и бизнес поспособствовали тому, что это соотношение сейчас составляет 1 к 1, а иногда – Украина даже имеет преимущество. По словам Федоренко, точно тоже самое произойдет с дронами на оптоволокне.