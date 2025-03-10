Просто не можем догнать, – майор НГУ рассказал, какое оружие масштабирует Россия

Украинские защитники и российские захватчики часто идут "нога в ногу" по разработкам или масштабированию вооружения. Однако порой оккупанты могут преобладать количеством.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, заметив, что говорится об определенном виде дронов. Украина также их имеет, но недостаточно.

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Россия масштабирует определенный вид дронов

Офицер секции планирования отметил, что украинские подразделения получают информацию и анализируют действия оккупантов. Так, известно, что россияне постоянно совершенствуют свои системы поражения и системы связи (говорится об обмене информацией между вражескими подразделениями).

Относительно инноваций украинских военных, враг не стоит на месте и не ждет, пока ВСУ усовершенствуют вооружение или создадут что-то новое. Уровень качества и обновления оружия обычно одинаков с обеих сторон, но иногда российские захватчики могут опережать украинских защитников.

Например, оптоволокно. Или они (россияне – 24 Канал) выкупили все в Китае, или поставили на поток (производство – 24 Канал) в таких объемах, что мы просто не можем догнать,

– подчеркнул Кожубенко.

Он отметил, что Украина имеет оптоволокно, но, к сожалению, не в таком количестве, которое было бы достаточным.

Заметьте! Эксперт по связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что на дроны на оптоволокне картинка и канал управления проходит через оптоволокно, что создает реальные проблемы.

Офицер секции планирования добавил, что важную роль на линии фронта играют также наземные дроны. Они поставляют БК, продукты питания. Это очень помогает украинским военным. которые могут находиться на одной позиции неделю или две из-за контроля неба противником и работу российских FPV-дронов.

Наземные дроны – это всего лишь машина, которая едет и доставляет необходимое. Если их уничтожают, за несколько дней приезжают новые. Это не человек, которого дома ждут родные,

– сказал он.

Кстати, для того, чтобы наземные дроны берегли жизни наших военнослужащих, привлекаем присоединиться к сбору на них по ссылке.