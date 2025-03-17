Украинские военные применяют их не так часто, но все же есть одно весомое преимущество. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 Отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, отметив, что Украина сейчас развивает эту сферу.

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Почему дроны ВСУ лучше

Заместитель командира отметил, что россияне наращивают беспилотную компоненту быстрее, чем украинские военные. Враг, к сожалению, имеет больше ресурсов в этой сфере.

Взять количеством невозможно. Поэтому мы берем качеством использования,

– подчеркнул он.

В Украине, по словам Маляревича, гораздо лучше логистика. Кроме того, в нашей стране развивается сфера производства беспилотников. В основном ВСУ используют дроны именно украинского производства или с украинскими компонентами. В Украине есть достаточное количество специалистов и изобретателей для этого.

Интересно! Наша страна разработала БпЛА-камикадзе UJ-31 "Ливень", он может переносить до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор связи. Именно его использовали для атаки на Москву.

Заместитель командира добавил, что, к сожалению, оккупанты активно используют дроны на оптоволокне, это оружие является достаточно угрожающим. Уничтожать их с помощью РЭБ невозможно, единственный выход – уничтожать места взлета беспилотников, что и делают украинские защитники.