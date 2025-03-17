Українські військові застосовують їх не так часто, але все ж є одна вагома перевага. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 Окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, зауваживши, що Україна зараз розвиває цю сферу.

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Чому дрони ЗСУ кращі

Заступник командира зауважив, що росіяни нарощують безпілотну компоненту швидше, ніж українські військові. Ворог, на жаль, має більше ресурсів у цій сфері.

Взяти кількістю неможливо. Тому ми беремо якістю використання,

– наголосив він.

В Україні, за словами Маляревича, набагато краща логістика. Крім того, в нашій країні розвивається сфера виробництва безпілотників. Здебільшого ЗСУ використовують дрони саме українського виробництва або з українськими компонентами. В Україні є достатня кількість фахівців та винахідників для цього.

Цікаво! Наша країна розробила БпЛА-камікадзе UJ-31 "Злива", він може переносити до шести FPV-дронів і працювати як ретранслятор зв’язку. Саме його використали для атаки на Москву.

Заступник командира додав, що, на жаль, окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, ця зброя є досить загрозлива. Знищувати їх за допомогою РЕБ неможливо, єдиний вихід – знищувати місця зльоту безпілотників, що і роблять українські захисники.