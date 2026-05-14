Преобладаем уже пять месяцев, – командир "Ахиллеса" поразил цифрами успешности СБС

Украинские военные серьезно нарастили свои дроновые способности. Россиянам становится все сложнее им противодействовать и тем более – успевать за успехом Украины.

Именно дроны уничтожают немалый процент россиян и российской техники на поле боя. Из-за этого у врага возникают определенные трудности, рассказал 24 Каналу командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко.

Как СБС меняют войну?

Несмотря на определенные трудности России удается пополнять свои потери на поле боя. Для этого Кремль придумывает новые способы. Среди них привлечение к войне студентов, которые не слишком хорошо учатся. Однако различные попытки врага повысить уровень мобилизации нивелирует украинское войско.

Мы уже пятый месяц имеем преимущество. То есть мы уничтожаем больше оккупантов, чем Россия приводит в течение одного месяца. Итак, противник теряет способность к ведению активных наступательных действий на всех важных для него отрезках фронта. На менее приоритетных участках он вынужден снижать активность,

– отметил Юрий Федоренко.

У России больше нет возможности в моменте продолжать активные наступательные действия, какими бы ни были их потери. Силы обороны настолько нарастили свои возможности для снижения врага, что игнорировать это Россия больше не может.

"Отдельную роль в этом сыграли Силы беспилотных систем. Мы имеем 2,2% личного состава от всех Сил обороны. Из государственного финансирования мы получили лишь 2% от всего, что выделяли на СОУ. Результат, который мы обеспечили на поле боя, составляет 35% от всех пораженных и уничтоженных целей противника. То есть СБС – это та структура, которая сейчас показывает очень высокую результативность", – заверил командир "Ахиллеса".

Стоит также отметить и профессионализм других структурных подразделений Сил обороны, в частности армейских корпусов, которые эффективно выполняют свою работу на линии боевого соприкосновения. Благодаря совместным усилиям и удается уничтожать более 35 тысяч оккупантов в месяц. К слову, говорится только о работе дронов.

Мы уничтожаем больше россиян, чем они могут поставить в строй, влияем на них на оперативном уровне, так, как никогда раньше, имеем больше возможностей бить вглубь России. Все это создает предпосылку, в которой украинское войско, при минимальной поддержке партнеров, заставило Россию бояться и отползать. Из-за страха они и не показали тяжелую технику на параде. Я гарантирую, это не последнее унижение, которое придется пережить Путину,

– подчеркнул военный.

Стоит напомнить, что впервые за 20 лет "парад победы" в Москве прошел без тяжелой техники. В Кремле объяснили, что все из-за угрозы ударов со стороны Украины.

Что известно о последних потерях россиян на поле боя?

За сутки 13 мая украинские военные ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили более 1,3 миллиона человек.

Среди других потерь немалое количество техники. Так, по официальным данным Генштаба, по состоянию на 13 мая Силы обороны уничтожили:

танков – 11 931 (+3);

боевых бронированных машин – 24 557 (+3);

артиллерийских систем – 42 053 (+68);

РСЗО – 1787 (+1);

средств ПВО – 1379 (+3);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319);

наземных робототехнических комплексов – 1381 (+6);

автомобильной техники и автоцистерн – 96 355 (+213);

специальной техники – 4183 (+2).

Стоит добавить, что среди недавних весомых потерь врага и редкая северокорейская РСЗО Type-25. Ее уничтожили бойцы 1-го механизированного батальона KASSTA на Лиманском направлении.