Экспертные группы Украины могут усилить воздушное пространство Балтии: Сибига о дронах над Латвией

Украина и Латвия координируют действия после недавних случаев падения дронов на латвийской территории. Сейчас профильные службы обоих государств обмениваются данными для установления всех деталей инцидентов.

Об этом проинформировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Какое предложение Латвии сделали в МИД?

В пятницу, 8 мая, Сибига провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже. Дипломаты обсудили недавние инциденты с падением дронов на территории Латвии.

Глава украинского МИД сообщил, что Украина и Латвии поддерживают связь, а компетентные структуры обмениваются информацией для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклонены с курса и направлены в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выразим наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии,

– заявил дипломат.

Сибига также напомнил, что Киев уже извинялся перед Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией из-за непреднамеренных инцидентов, вызванных влиянием российских систем РЭБ, которые могли менять направление украинских дронов.

Дипломат отметил, что украинские профильные службы активно взаимодействуют между собой, чтобы свести к минимуму риски повторения подобных инцидентов в будущем.

По поручению Владимира Зеленского также прорабатывается возможность отправки украинских экспертных групп для усиления защиты воздушного пространства стран-партнеров и помощи в предотвращении любых подобных случаев.

Важно! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Россия тратит на армию около 85% от всего оборонного бюджета ЕС в пересчете по паритету покупательной способности. Уже в 2026 году Путин планирует использовать в войне с Украиной до 9 миллионов беспилотников. Поэтому странам Европейского Союза, говорит Кубилюс, стоит пересмотреть свою оборонную политику.

Что этому предшествовало?

Утром 7 мая на территории Латвии упало два неизвестных беспилотника. Это произошло вблизи нефтехранилища в городе Резекне, что в 40 километрах от границы с Россией. В то же время повышение температуры или возгорания в резервуарах нефтехранилища не было зафиксировано.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс предположил, что это могут быть дроны украинской стороны, которые имели целью атаковать территорию России.

В то же время Спрудс отметил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России. По его словам, воздушное пространство страны контролируют Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО, а в небе находятся истребители.

Напомним, что 3 мая также объявлялась тревога в некоторых странах ЕС. Говорится об отдельных регионах Латвии и Эстонии. Местных предупреждали об угрозе беспилотников из-за военных действий России и Украины. СМИ предполагали, что тревога могла быть вызвана атакой украинских дронов по Ленинградской области России.