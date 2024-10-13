Западные журналисты сделали материал о неизвестных дронах, которые заметили над военной базой в США. Там не исключают причастности России или Китая к этому.

Генерал ВВС США Марк Келли первым узнал о рое неопознанных беспилотников над базой ВВС Лэнгли на побережье Вирджинии. Он поднялся на крышу и присоединился к нескольким другим офицерам, ответственным за ряд самых современных реактивных истребителей страны, включая F-22 Raptors.

Смотрите также Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет, – ZDF

Дроны появлялись после захода солнца

В течение нескольких ночей военные наблюдали за дронами над одной из военных без Соединенных Штатов Америки.

Шоу обычно начинается через 45 минут или час после захода солнца,

– сказал один из офицеров.

Беспилотники, которые там видели, держали курс на юг, через Чесапикский залив, до Норфолка, штат Вирджиния. В частности, они летели над территорией базы военно-морской группы SEAL Six и военно-морской станции Норфолк, крупнейшего морского порта в мире.

Ни один из чиновников не знал, кому принадлежат дроны: гражданам государства или вражеским силам. Некоторые подразделения предполагали вмешательство России или Китая.

Обратите внимание! В соответствии с законодательством, военным запрещено сбивать беспилотники вблизи таких баз в США, если они не представляют непосредственной угрозы.

БПЛА впервые заметили в декабре 2023 года и отчеты о них дошли до президента Байдена. Это положило начало двухнедельной встрече в Белом доме. Представители ведомств, в том числе Министерства обороны, Федерального бюро расследований и офиса НЛО Пентагона, присоединились к внешним экспертам, чтобы найти возможные объяснения, а также идеи относительно того, как реагировать.

Дроны – смертоносное орудие войны

Наблюдения выявили дилемму защиты от беспилотников на территории США. За последние годы БПЛА стали смертоносным и экономически эффективным орудием войны, способным перевозить оборудование для наблюдения, взрывчатку или даже химикаты. В то же время сбивание такого аппарата может угрожать спокойствию или даже жизни американцев.

В начале 2023 года китайский воздушный шар-шпион с электронным оборудованием наблюдения курсировал по стране в течение восьми дней, пока военные руководители ждали, что он достигнет достаточно изолированного места, чтобы его сбить.

Генерал Глен ВанХерк, который был командующим Северным командованием США и Командованием аэрокосмической обороны Северной Америки, сказал, что в течение многих лет замечали беспилотники, которые летали вокруг оборонительных установок. В то же время, по его словам, рои над Лэнгли не похожи ни на одно прошлое вторжение.

Разгадать эту тайну даже для выдающейся сверхдержавы мира оказалось непросто. Местная полиция была одной из первых, кто попытался.

В течение двух ночей, с 6 декабря, в Хэмптоне, штат Вирджиния, полицейские преследовали беспилотники на патрульной машине и пешком. Они передавали наблюдения вместе с информацией из Лэнгли через полицейские радиостанции, однако это не длилось долго и полиция сдалась.

Генерал Келли, заявил, что Пентагон тоже был смущен.

Операция была слишком сложной для любителей

Американские чиновники не верили, что любители управляют беспилотниками. У беспилотников была четкая схема движения: один или два дрона с неподвижным крылом, расположены на высоте более 100 футов в воздухе, и меньшие квадрокоптеры, размером с 20-фунтовые коммерческие беспилотники, часто ниже и летают медленнее.

Они прибыли с севера около 6 часов вечера, чтобы пересечь базу, которая расположена на полуострове в устье Чесапикского залива, и продолжили движение на юг. Радары их не достигали.

Советник по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рендалл созвала мозговой штурм Белого дома. Там предложили использовать электронные сигналы для блокировки навигационных систем дронов, однако это могло нарушить работу местных систем экстренной помощи и сетей Wi-Fi.

Одно из предложений заключалось в том, чтобы использовать направленную энергию, новую технологию, чтобы вывести из строя или уничтожить дроны.

Аналитики узнали, что меньшие квадрокоптеры не использовали обычный диапазон частот, доступный для стандартных коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Это стало еще одним доказательством того, что операторы не были любителями.

На базе отменили ночные учебные миссии из-за возможного столкновениями с роем беспилотников. Реактивные истребители F-22 переместили на другую базу.

Сотрудники разведки заметили судно, плавающее в международных водах у побережья Вирджинии, и заподозрили связь. Экипажи береговой охраны поднялись на борт судна, однако не удалось найти ни одного оборудования, которое оправдало бы предположение.

Поймали "шпиона"

В январе власти нашли подсказку. Фэнгюнь Ши – студент Университета Миннесоты, около полуночи сообщил жителям неподалеку, что управлял беспилотником, который застрял на дереве. Он пытался забрать его с помощью своего контроллера, но сосед вызвал полицию в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Офицеры спросили Ши, почему он летает в такую плохую погоду, и сказали ему вызвать пожарных на помощь, однако он оставил БПЛА, который впоследствии упал и попал к федеральным следователям.

Выяснили, что Ши фотографировал корабли ВМС в сухом доке. 18 января федеральные агенты арестовали Ши. Он объяснил агентам ФБР, что он любитель кораблей и не заметил, что его дрон пересек ограниченное воздушное пространство. Следователи пытались установить его связи с китайским правительством, однако ничего не нашли.

Американские чиновники еще не знают, кто управлял беспилотниками и почему.

Это проблема не завтрашнего дня, это проблема сегодняшнего дня,

– сказал Том Карако, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, мозгового центра по вопросам национальной безопасности в Вашингтоне.