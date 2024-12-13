Над предприятиями и авиабазой США в Германии заметили неизвестные дроны

Над промышленными объектами в Германии и военной базой США в Рамштайне несколько недель подряд летают неизвестные беспилотники. Но найти место, откуда эти дроны запускаются, не удается, несмотря на интенсивные поиски.

Вероятные дроны-шпионы замечают в небе в вечернее время. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Spiegel.

Смотрите также 12 секретных баз, которые финансирует ЦРУ: как США годами помогают украинской разведке, – NYT

Вблизи оборонных объектов видели беспилотники

Несколько раз дроны неизвестного происхождения пролетали над крупной военной базой США. Также их заметили над немецкой оборонной компанией Rheinmetall и химическим гигантом BASF.

Органы обороны и политики обеспокоены

Армия США подтвердила изданию, что неопределенные беспилотники видели над авиабазой в начале декабря. Дроны не нанесли никакого вреда предприятию, технике или людям.

Но возможные шпионские действия уже несколько месяцев волнуют органы безопасности и политиков Германии и США. Они подозревают, что скрытое наблюдение может вести Россия.

Напомним, это уже не единственные случаи пролета неизвестных дронов над важными объектами в Европе. В ноябре небольшие беспилотники ранее замечали над американскими военными базами, которые находятся в Великобритании.