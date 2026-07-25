Россия испытывает НАТО: эксперт-международник объяснил, что означают новые инциденты в Румынии

В Румынии два дня подряд беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В обоих случаях румынские военные перехватили самолеты с помощью истребителей F-16. В то же время, это могут быть сознательные действия россиян.

Такое мнение высказал в беседе с 24 каналом политический консультант, эксперт-международник Глеб Остапенко, допустив, какие намерения может иметь Россия. Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент с БПЛА, залетевшим на территорию Румынии 25 июля, осудив нарушение беспилотником России воздушного пространства страны, являющейся членом ЕС и НАТО.

В каких странах могут возникнуть проблемы, как в Румынии

Остапенко заметил, что Россия пытается, в частности, провоцировать. Раньше это происходило с балтийскими странами, а сейчас – с Румынией.

"Россияне тестируют определенные реакции со стороны тех или иных стран НАТО. Румыния может реагировать иначе, чем северные балтийские государства, хотя все они в одном Альянсе. Но надо понимать, что это такая ситуация в регионе, и она будет такой, пока Россия не прекратит эту войну", - пояснил эксперт-международник.

Какие последствия нарушения дронами воздушного пространства Румынии: смотрите видео

Возможны ответные проблемы, как предположил он, у побережья Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Украины.

Поэтому вопрос состоит в том, дойдем ли до хотя бы рамочного прекращения огня и затем отыграем второй тур, доведем ли до процесса эскалации. И тогда европейским войскам рано или поздно придется заходить в Украину, учитывая, что у нашей страны нет бесконечного ресурса продолжать войну,

– подчеркнул Глеб Остапенко.

Поэтому, по его мнению, прогнозировать в этой ситуации сложно, ведь политика – не математика, а война – это искусство относительного плана и стратегий, которые могут реализоваться, а могут и не реализоваться.

Напомним, что 24 июля неизвестный дрон залетел на территорию Румынии . Как сообщил президент страны Никушор Дан, румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник над безлюдной территорией.

На следующий день, 25 июля, дрон снова залетел на территорию Румынии. Для того чтобы его перехватить, в воздух были подняты два самолета F-16 румынских ВВС. Они сбили дрон на расстоянии примерно 10 километров западнее города Сфинта-Георге.