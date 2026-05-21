Миссия "Закрыть небо"․ Как бойцы 66-й бригады работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БПЛА – репортаж

Война дронов становится все более буквальной, когда в небе один БПЛА атакует другой. Однако такова реальность нашего времени. В прошлом году главной технологией были НРК, в позапрошлом – FPV. В этом году, очевидно, это дроны-перехватчики, которые охотятся на российские борта.

Работа с такими дронами – относительно новое направление для нашего войска, появившееся в противовес развитию ударных и разведывательных БПЛА, которые используют россияне. Но несмотря на это украинским военным уже есть чем похвастаться, ведь перехватчики дают значительные результаты.

24 Канал имел возможность своими глазами увидеть, как дроны ВСУ охотятся за вражескими бортами на Лиманском направлении. Мы побывали в гостях у батареи перехватчиков зенитно-ракетного дивизиона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Как работают перехватчики, какие главные вызовы для этого направления сейчас, как бойцы сбивают российские БПЛА и что нужно для работы – обо всем этом и не только читайте в эксклюзивном репортаже.

Как появились перехватчики в 66-й бригаде?

"Командир понял, что я могу этим направлением заниматься, и сказал работать", – говорит с улыбкой "Муха", командир БПЛА зенитно-ракетного дивизиона 66-й ОМБр. Это его ответ на вопрос о том, почему же он работает с дронами-перехватчиками.

Украинская армия годами существует в условиях, когда нуждается в опыте, которого никто в мире не имеет и не может им поделиться. То есть получать надо самостоятельно, иногда методом проб и ошибок. Так, по воспоминаниям "Мухи", начинали работу и его экипажи.



"Муха" – командир БПЛА зенитно-ракетного дивизиона / Фото 66-й ОМБр

Вспоминая начало работы командир признается, что было сложно. Многим вещам учились самостоятельно. Однако все же усилия дали свой результат. Командир шутит, что некоторые из его подчиненных и не очень разбирались в технологиях сначала. Но за несколько месяцев у экипажей перехватчиков уже есть довольно серьезные результаты. И командир уверен – это только начало.

На нашем счету уже есть Supercam, много "Молний" и "Ланцеты". Пока не имеем в списке "Гераней" и "Шахедов", но мы стараемся, развиваемся и впереди еще будет,

– говорит командир.

"Муха" не слишком хвастается и объясняет, что постоянно есть куда расти. Однако когда говорим о работе с подчиненными, он без пафоса говорит, что не является обычным командиром.

Слышали ли вы когда-нибудь стереотипные шутки о зумерах? Мол, представителей молодого поколения нельзя критиковать, надо постоянно хвалить, чтобы они не бросили работу. Если слышали, то может сложиться впечатление, будто у "Мухи" только зумеры в команде или по меньшей мере он так считает.

Но если без шуток, то свой подход командир объясняет очень просто – служба в армии и так нелегкая, поэтому с бойцами надо работать деликатно. Тогда они не теряют пыл и готовы работать на результат.

Нельзя подавлять военнослужащих, говорить, что они не умеют то или иное, потому что тогда просто пропадет интерес. А если интерес есть, то будет и саморазвитие – взяли дрон, покрутили, посмотрели какое-то видео в интернете, кто научился быстрее – учит того, кому это дается сложнее, и так работаем,

– говорит "Муха".

На командном пункте командир наблюдает за работой бойцов и постоянно находится с ними на связи. Однако мы отправляемся непосредственно на позиции к одному из экипажей, чтобы увидеть вживую, как происходит работа.

Работа 24/7 и минута на взлет после обнаружения цели: как живет экипаж на позициях?

В городе за несколько сотен километров от фронта солнечный день ассоциируется с отдыхом, прогулкой или встречей с друзьями. Здесь, недалеко от линии соприкосновения, для экипажа дронов-перехватчиков такая погода означает только одно – работы будет много.

Однако бойцы только рады. Говорят, что до моего приезда было облачно, иногда дождливо, и работы было совсем мало, а им такое не нравится, потому что хотят показывать результаты. Поэтому, кажется, выпал идеальный для этого день.

И хоть на улице светит солнце, все равно прохладно, особенно в блиндаже. Поэтому пока небо было чистое, мы грелись горячим кофе и имели возможность поговорить с бойцами. Хотя взгляд командира отделения зенитно-ракетного дивизиона "Шума" постоянно был обращен к монитору, чтобы ничего не пропустить.

Как говорит "Шум", экипаж работает круглосуточно. Конечно, они не отрабатывают по дронам все 24 часа, однако надо быть готовым всегда. И это вопрос даже не минут, а считанных секунд.

У нас нет ни выходных, ни обеда, ни свободного времени. Как только обнаруживаем вражескую цель – готовим борт на взлет. На это у нас ограниченное количество времени, потому что чем быстрее вылетим – тем успешнее будет работа. Обычно от обнаружения цели до начала работы и взлета проходит минута,

– рассказывает "Шум".



"Шум" – командир отделения / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Ребята работают и днем, и ночью. Командир говорит, что ночью работать сложнее. И не только потому, что после сложного дня есть желание просто поспать, но и потому, что надо приспосабливаться к ночной камере, которая имеет другой зум, что надо учитывать для ориентирования.

Однако ночь дает свои преимущества. Например, дроны с двигателем внутреннего сгорания, такие как "Гербера" и "Шахед", найти легче, как объясняет "Шум". Хотя экипаж пока осваивает перехватчики P1-SUN, чтобы также уничтожать эти дроны. В основном бойцы сейчас используют перехватчики "Генерал Черешня" и "Верба".

Со словами командира о работе ночью соглашается Вадим – номер обслуги. Он снаряжает борты, готовит их к запуску, управляет антенной во время вылета. Однако делать это все в темноте труднее, а фонариком особо не подсветишь, потому что тогда можно просто "спалить" позицию.

Плохая видимость, фонарики использовать нельзя да и ориентироваться ночью сложнее. И это притом, что и снаряжение боеприпаса – опасная работа, потому что надо учитывать определенные моменты, чтобы он не взорвался у тебя в руках,

– говорит Вадим.



Вадим, номер обслуги / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Вообще у каждого члена экипажа своя роль в работе. Номер обслуги отвечает за подготовку борта, командир – за управление им во время отработки. Штурман помогает с ориентированием и координацией со смежными подразделениями.

Дрон не одноразовый: какое основное отличие перехватчиков?

Разговоры быстро прекращаются – на радаре виден вражеский дрон. "Шум" дает команду готовиться к вылету и буквально за считанные секунды Вадим по рации спрашивает, есть ли на мониторе изображение с камеры дрона. Не видно. Приходится быстро заменять борт. Есть контакт, "Шум" видит изображение, значит можно взлетать.

Дрон взлетает, Вадим поднимает антенну. "Шум" ищет вражеский борт.



"Шум" управляет дроном-перехватчиком / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако эта отработка не была успешной. Российский дрон полетел в зону ответственности другого подразделения, поэтому по нему дальше будет работать другой экипаж. Однако благодаря этому мы стали свидетелями того, как возвращается перехватчик.

Если обычные FPV-дроны являются одноразовыми и после пуска они или отрабатывают, или падают, то перехватчики могут возвращаться и вылетать снова и снова, пока не отработают по вражескому БПЛА.

Если цель не поражена, дрон можно вернуть, заменить батарею и снова отправить его на задание. Если же дрон сел неудачно, что-то сломалось – это можно заменить. Правда, последнее время в основном меняем только батареи,

– объясняет номер обслуги Вадим.



Борт ждет повторного вылета / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

На борту, который вернулся, номер обслуги заменил батарею и "Генерал Черешня" ждет следующей охоты за российским беспилотником.

Когда детонатор не сработал: как военные сбивали российский "Ланцет"?

За время полномасштабной войны наши воины не раз демонстрировали умение импровизировать, придумывать новые способы применения техники или вооружения, что часто поражает иностранных партнеров. И у батареи перехватчиков такой кейс, кажется, уже есть.

Надо немного прояснить принцип работы дрона-перехватчика. При приближении борта к цели оператор на пульте активирует детонатор и за несколько секунд срабатывает взрывчатка, которой начинен сам перехватчик.

Когда я обнаруживаю цель, я подстраиваюсь под ее скорость и оперативно захожу или на хвост, или сверху. Тут зависит от цели. Захожу и детонирую свой борт, соответственно происходит детонация вражеского БПЛА,

– говорит "Шум".



Работа экипажа перехватчиков / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако, как говорит командир, бывают случаи, когда детонатор не срабатывает. В его работе такое случилось буквально на первой же отработке. Этот случай "Шум" до сих пор вспоминает с улыбкой и называет самым ярким в своей работе.

На радаре заметили "Ланцет" – цель довольно серьезная и непростая в перехвате. Бойцы запустили борт, перехватчик подлетел, "Шум" активировал детонатор и... ничего не произошло. Детонатор не сработал. Казалось бы, миссия провалена, а цель не уничтожена.

Однако "Шум" решил атаковать "Ланцет" просто на таран. В итоге во время столкновения с российским беспилотником перехватчик таки взорвался.

Он ушел в пике и взорвался уже на земле, но не в населенном пункте. Все прошло успешно,

– говорит "Шум".

Вот так "боевое крещение" стало по-настоящему незабываемым как для "Шума", так и для всей батареи перехватчиков.

Поражение успешное: что чувствуют бойцы и какую цель ставят себе в работе?

На радаре снова видна цель. "Шум" дает сигнал и команда снова через несколько секунд готова работать. Номер обслуги устанавливает дрон, оператор видит изображение на мониторе. Есть контакт, перехватчик взлетает.

"Шум" сосредоточенно управляет дроном, штурман помогает ему с поиском вражеского борта, который пока видно только на радаре. Но вот уже он и на камере перехватчика. Начинается самая сложная часть. Обычно есть только одна попытка, хотя "Шум" уже доказывал, что это не всегда так.



Командир отделения и штурман во время работы / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Перехватчик приближается. Вражеская "Молния" в мониторе все больше. "Шум" активирует детонатор. Монитор гаснет, а беспилотник с радара исчезает. Он падает. Номер обслуги получает сигнал, что работа завершена, он опускает антенну.

Ребята сдержанно, но радуются – поздравляют друг друга с еще одной сбитой целью.

В такие моменты я чувствую, что мы не зря работаем, не зря находимся здесь и не зря защищаем свою землю. Чувствую определенную гордость за всю команду – людей, которые работают на мастерской, руководящий состав и непосредственно мой экипаж,

– говорит "Шум".

Но через несколько минут уже будто ничего не было – командир дальше пристально следит за тем, что на радаре, а номер обслуги готовит новые борта. Работа не останавливается ни на мгновение.

Вадим вспоминает, что когда впервые приехал на позицию и после отработки услышал по рации, что дрон успешно сбит, то сильно этому обрадовался.

Я понял, что моя работа не напрасна и, скажем так, ценится в современной войне, ведь идет война дронов. То я очень радовался, что мы выполняем работу, которая приносит результат. И этот результат заметен,

– говорит номер обслуги.



Вадим управляет антенной во время работы / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Работа перехватчиков на Лиманском направлении действительно заметна. Абсолютное большинство российских дронов успешно уничтожают еще на подлете и в последнее время вражеским БПЛА крайне трудно залетать в тыловые населенные пункты на прифронтовой территории. Бойцы говорят, что есть еще куда расти, пока не будут сбивать 100% российских бортов.

Как каждый сейчас может помочь уничтожать российские дроны?

До перехватчиков бойцы с дронами не работали, поэтому сейчас, когда спрашиваю, какие навыки нужны для работы здесь, они говорят единодушно – нужно желание. Если оно есть – всему можно научиться.

Командир БПЛА "Муха", с которым мы встретились после возвращения с позиций, также подтверждает эту мысль. Вспоминая начало работы, когда было достаточно сложно и надо было многое изучить и освоить, "Муха" говорит, что именно желание дало тот результат, который есть. В частности, именно желание стимулирует и саморазвитие, которое в современной войне критически необходимо.

Самое важное – это саморазвитие. Если мы сами не будем развиваться, не будем пытаться пробовать что-то новое, то, к сожалению, ничего не получится,

– подчеркивает "Муха".



"Муха", командир БПЛА зенитно-ракетного дивизиона / Фото 66-й ОМБр

Хотя "Шум", учитывая собственный опыт, говорит, что для работы на перехватчиках нужны также уверенность в себе и умение сосредотачиваться даже в стрессовых условиях.

Нужно постоянно поддерживать свои навыки и совершенствовать их. Это не так, как на велосипеде – раз научился и на всю жизнь. Надо постоянно улучшать умения и оттачивать свое мастерство,

– говорит командир отделения.



"Шум", командир отделения ЗРДн / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако стать частью батареи перехватчиков в определенной степени может каждый. Прямо сейчас. Ведь 66-я ОМБр и 24 Канал проводят совместный сбор на дроны-перехватчики, чтобы экипажи имели все необходимое для работы. Цель сбора – 500 000 гривен.

Нам нужна материальная база – комплектующие расходники к дронам, антенны, сами борта, наземные станции. Мы хотим больше дронов, чтобы было больше работы, больше вылетов и, соответственно, больше сбитых вражеских целей,

– отмечает "Шум".

