Дроны масировано атаковали Петербург и область: под ударом оказались порт, ТЭЦ, мост и дата-центр VK

Около 200 беспилотников атаковала Ленинградскую область ночью 18 октября. Прилетело и по самому Петербургу.

Дроны начали залетать в Ленинградскую область еще около 2 часов ночи. К утру удары усилились, сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Петербург и Ленинградскую область?

В области слышались как звуки дронов, так и взрывы. В то же время активно работала вражеская ПВО – россияне пытались сбить дроны ракетами. В частности, задействованы были "Панцири" и С-300/С-400.

Работа ПВО в Ленинградской области: смотрите видео

Несмотря на попытки оккупантов как-то сбить дроны, они все же долетели до Петербурга. В городе объявили о безпилотной опасности, правда с опозданием.

Кроме того, звуки взрывов раздавались чуть ли не в каждом районе. В частности, их слышали в Пушкинском, Приморском, Невском, Выборгском, Красногвардейском и Центральном.

Ощущение, будто гром, от которого трясется пол,

– рассказали петербуржцы российским СМИ.

Атака дронов и звуки взрывов в Петербурге: смотрите видео

Каковы последствия удара?

Уже известно, что дроны провели атаку на порт, в частности на нефтяной терминал. Там возник масштабный пожар.

Добавим, что это крупнейший терминал перевалки нефтепродуктов России на Балтике. Его пропускная способность составляет 10 – 12 миллионов тонн в год.

Смотрите видео атаки на порт в Петербурге

Также был нанесен удар по дата-центру VK ( бывшая "Вконтакте"). После удара пользователи сообщали о масштабных перебоях в работе цифровых сервисов, облачных платформ и инфраструктуры по всей сети.

Пресс-служба компании подтвердила атаку, но уверяет, что все работает без перебоев. Этот дата-центр расположен в селе Новосергиевка, на административной границе с Петербургом.

Удар по дата-центру VK: смотрите видео

Рядом с дата-центром расположена подстанция мощностью 300 киловатт "Восточная". В результате в части города и области начались перебои с электричеством или полностью отключилось свет, перестали работать светофоры.

Блэкаут на окраинах Петербурга после удара по подстанции: смотрите видео

Сообщается также о попадании в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Это часть Западного скоростного диаметра (ЗСД) – платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города. Мост длиной 620 метров соединяет Белый и Васильевский острова и имеет восемь полос движения, сообщает Dnipro Osint.

Беспилотник врезался в вантовый мост в Петербурге: смотрите видео

Кроме того, в Пулково ввели ограничения на прилет и вылет самолетов. Также службы аэропорта оперативно перевели в укрытие пассажиров и своих сотрудников.

Эвакуация сотрудников и пассажиров "Пулково": смотрите видео

Как местные власти комментируют атаку?

Российские чиновники традиционно заявляют о якобы ударах по гражданским объектам и отличной работе ПВО.

В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает: по состоянию на 5:22 российским военным якобы удалось сбить 126 беспилотников и боевые действия продолжаются.

Однако в результате таких действий обломки упали на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы. Более того, фиксируются кратковременные перебои с электроснабжением, связанные с падением обломков на линии электропередач.

Кроме того, в Низино обломки повредили 4 автомобиля на парковке, в результате чего те загорелись.

Мэр Петербурга Александр Беглов, со своей стороны, заявил о возгораниях на "объектах гражданской инфраструктуры" в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". Также возможны перебои с мобильным интернетом. По его словам, жертв нет.

По данным российских СМИ, на Петербург и Ленинградскую область летело не менее 180 беспилотников.

Петербург после массированной атаки беспилотников: смотрите видео

Добавим, что в последний раз дроны атаковали Петербург в конце июля. Тогда под ударом оказались склады Wildberries.