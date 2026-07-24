По предварительным данным, под ударом оказались склады Wildberries. Также возможны перебои с мобильным интернетом.

Что известно о новых ударах по Санкт-Петербургу и Ленобласти?

О передвижении беспилотников в Ленинградской области и вблизи Петербурга сообщают российские мониторинговые ресурсы. Кроме того, на территории самого Санкт-Петербурга объявили угрозу БПЛА.

Губернатор региона Александр Дрозденко, со своей стороны, заявил о якобы сбитых 33 беспилотниках. И по состоянию на 4:27, по его словам, боевые действия продолжались.

Тем временем украинские OSINT-каналы Exilenova+ и Supernova+ опубликовали видео атаки. На кадрах слышны взрывы и звуки дронов – некоторые из них летают. Также видны зарево и дым в местах прилета.

Жители Санкт-Петербурга очень эмоционально реагируют на удар. В частности, сообщают, что дрожат не только окна, но и они сами от страха. Кроме того, один пользователь утверждает, что дроны пролетели мимо его дома.

Что могли атаковать дроны?

Судя по опубликованным кадрам, под ударом оказались склады Wildberries. Расположены они в индустриальном парке "Уткина (Качина) Заводь", что в Свердловском городском поселении. От Петербурга отсюда примерно 25 километров.

По данным российских СМИ, это один из ключевых хабов всего региона. И отсюда товары отправляют в другие регионы России.

Добавим, что в 2024 году на этих складах произошел масштабный пожар. В результате Wildberries была вынуждена оперативно найти новые логистические мощности. Поэтому компания арендовала склады в других районах Петербурга и Ленобласти.