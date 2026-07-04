Кадры удара дронов по нефтяному терминалу публикуют Supernova+ и Exilenova+.

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Как дроны поразили петербургский нефтяной терминал?

В ночь на 4 июля беспилотники провели атаку на Ленинградскую область России. После удара в сети начали распространяться видео, на которых запечатлены масштабный пожар и густой черный дым над Санкт-Петербургом.

Атака на нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга: смотрите видео

По данным OSINT-проектов и российских Telegram-каналов, под удар попал Петербургский нефтяной терминал, расположенный в Угольной гавани вблизи Большого порта Санкт-Петербурга. На обнародованных кадрах видно мощное возгорание, а местные жители сообщали о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города.

Пожар в Санкт-Петербурге после попадания: смотрите видео

Санкт-Петербург приходит в себя после ночной атаки на нефтяной терминал: смотрите видео

Огонь охватил резервуары предприятия. Телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что было несколько попаданий, однако часть резервуаров на момент атаки якобы была пустой.

Масштабный пожар после попадания: смотрите видео

Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефти и нефтепродуктов в России. Через него осуществляется транспортировка топлива по железной дороге, трубопроводам и морским транспортом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы сбила 67 беспилотников над регионом.

Атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге: смотрите видео

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 4 июля Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи Санкт-Петербурга. По его словам, был поражен объект в Кронштадте, расположенный более чем в 850 километрах от государственной границы Украины.

Напомним, после атаки украинских дронов остановил работу один из крупнейших НПЗ России – "Нижегороднефтеоргсинтез". В результате ударов были повреждены ключевые установки завода, из-за чего предприятие приостановило производство и продажу топлива. Это уже пятый российский нефтеперерабатывающий завод, который остановился с начала июня.