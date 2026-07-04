Кадри удару дронів по нафтовому терміналу публікують Supernova+ та Exilenova+.

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Як дрони уразили Петербурзький нафтовий термінал?

У ніч проти 4 липня безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Після удару в мережі почали поширюватися відео, на яких зафіксовано масштабну пожежу та густий чорний дим над Санкт-Петербургом.

Атака на нафтовий термінал у порту Санкт-Петербургу: дивіться відео

За даними OSINT-проєктів і російських телеграм-каналів, під удар потрапив Петербурзький нафтовий термінал, розташований у Вугільній гавані поблизу Великого порту Санкт-Петербурга. На оприлюднених кадрах видно потужне займання, а місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, які було чути в різних районах міста.

Пожежа у Санкт-Петербурзі після влучання: дивіться відео

Петербург оговтується після нічної атаки по нафтовому терміналу: дивіться відео

Вогонь охопив резервуари підприємства. Телеграм-канал Exilenova+ стверджує, що влучань було кілька, однак частина резервуарів на момент атаки нібито була порожньою.

Масштабна пожежа після влучання: дивіться відео

Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших перевалочних комплексів нафти та нафтопродуктів у Росії. Через нього здійснюється транспортування пального залізницею, трубопроводами та морським транспортом.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська ППО нібито збила 67 безпілотників над регіоном.

Атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 4 липня Сили оборони України завдали удару по портовій нафтовій інфраструктурі поблизу Санкт-Петербурга. За його словами, було уражено об'єкт у Кронштадті, який розташований більш ніж за 850 кілометрів від державного кордону України.

Нагадаємо, після атаки українських дронів зупинив роботу один із найбільших НПЗ Росії -"Нижегороднафтооргсинтез". Унаслідок ударів були пошкоджені ключові установки заводу, через що підприємство припинило виробництво та продаж пального. Це вже п'ятий російський нафтопереробний завод, який зупинився з початку червня.