Дроны атаковали тяговую подстанцию в Ростовской области: спутниковые снимки подтверждают удар
- Дроны атаковали трансформаторную тяговую подстанцию "Лихая-Замчалово" в Ростовской области, что подтверждено спутниковыми снимками.
- Подстанция обеспечивает электроснабжение железнодорожной линии, которая используется российскими военными, и уже была под атакой несколько недель назад.
В ночь с 1 на 2 августа ударные дроны атаковали трансформаторную тяговую подстанцию "Лихая-Замчалово", расположенную в Ростовской области России. Спутниковые снимки подтверждают поражение объекта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщество "КиберБорошно".
Читайте также Месть за террор: в Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов в России
Что известно об ударе по подстанции?
На опубликованных OSINT-специалистами снимках можно увидеть направление, с которого была осуществлена съемка, угол съемки, а также элементы подстанции, подтверждающие правдивость фото и их локационную привязку
Отмечается, что горение зафиксировали спутники NASA FIRMS ночью 2 августа 2025 года.
Характер горения и распространения огня свидетельствуют, что обломочное поражение от прилета дрона пробило емкости трансформаторов и вызвало вытекание и возгорание масла.
Справка. Подстанция "Лихая-Замчалово", расположена вблизи населенного пункта Углеродовский, обеспечивает электроснабжение железнодорожной линии, по которой курсируют электропоезда в этом направлении. Она расположена на важном логистическом маршруте, используемом российскими военными для снабжения, и уже была под атакой несколько недель назад.
По словам OSINT-специалистов, предыдущая атака также сопровождалась активным горением, что свидетельствует об успешном поражении основных элементов подстанции – трансформаторов.