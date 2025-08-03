В ночь с 1 на 2 августа ударные дроны атаковали трансформаторную тяговую подстанцию "Лихая-Замчалово", расположенную в Ростовской области России. Спутниковые снимки подтверждают поражение объекта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщество "КиберБорошно".

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Что известно об ударе по подстанции?

На опубликованных OSINT-специалистами снимках можно увидеть направление, с которого была осуществлена съемка, угол съемки, а также элементы подстанции, подтверждающие правдивость фото и их локационную привязку

Дроны атаковали тяговую подстанцию в России / Фото: "КиберБорошно"

Отмечается, что горение зафиксировали спутники NASA FIRMS ночью 2 августа 2025 года.

Характер горения и распространения огня свидетельствуют, что обломочное поражение от прилета дрона пробило емкости трансформаторов и вызвало вытекание и возгорание масла.

Подстанция подверглась обломочному поражению / Фото: "КиберБорошно"

Справка. Подстанция "Лихая-Замчалово", расположена вблизи населенного пункта Углеродовский, обеспечивает электроснабжение железнодорожной линии, по которой курсируют электропоезда в этом направлении. Она расположена на важном логистическом маршруте, используемом российскими военными для снабжения, и уже была под атакой несколько недель назад.

По словам OSINT-специалистов, предыдущая атака также сопровождалась активным горением, что свидетельствует об успешном поражении основных элементов подстанции – трансформаторов.