"Более 2500 километров от границы": дроны атаковали НПЗ в российском Омске

24 октября ударные дроны достигли Омска, расположенного на расстоянии более 2500 километров от границы. После попадания в местный НПЗ в российском городе разразился масштабный пожар.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые телеграм-каналы.

Каковы подробности атаки на Омск?

Об воздушной угрозе для региона объявил губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, силы противовоздушной обороны российского Минобороны пытались отразить атаку противника на Омскую область.

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"В настоящее время беспилотники противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы", – написал позже Хоценко. Собственно, кадры последствий работы дронов уже разлетелись по сети.

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В регионе все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Пресс-секретарь главы области также предупредила местных жителей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Как отмечают в канале Exilenova+, удар пришелся на промышленный объект города. После точного попадания над Омским нефтеперерабатывающим заводом поднялся большой столб дыма.

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Также сообщалось об атаке на Омский химзавод "Омский каучук". Эту информацию подтвердил, в частности, мониторинговый канал Dnipro Osint. Предварительно, по результатам геолокации, попадание зафиксировано в районе установок Д-3 (производство метил-трет-бутилового эфира) и Д-5.

Атака на химзавод в Омске / Dnipro Osint

Лейтенант Андрей Коваленко подчеркнул, что поражение химического завода в Омске – это важнейшая операция СОУ. "Синтетические каучуки, производимые в Омске, используются как компоненты ракетного топлива", – уточнил он.

Напомним, что Силы обороны Украины 18 октября нанесли удары беспилотниками FP-1 по важным инфраструктурным объектам Санкт-Петербурга и области. В результате атак загорелся нефтяной терминал, возникли серьезные перебои в работе сервисов и пропало электроснабжение.

Многочисленные попадания дронов вызвали пожар в резервуарном парке АО "Петербургский нефтяной терминал" в Большом порту Санкт-Петербурга.