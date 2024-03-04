Дроны, РЭБ, броневик: 5 штурмовая поблагодарила за помощь, которую привез Виталий Кличко

Командование 5 отдельной штурмовой киевской бригады поблагодарило киевлян и столичную власть за помощь. Дроны, системы РЭБ и броневик привез защитникам на передовую мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке. Мэр Киева посетил 5 отдельную штурмовую киевскую бригаду и другие воинские подразделения, которые ведут ожесточенные бои на Донбассе.

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Виталий Кличко от имени киевской громады передал защитникам очередную партию FPV-дронов, квадрокоптеров DJI MAVIC 3, систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный его братом Владимиром Кличко при поддержке международных партнеров.

"Молимся и держим кулаки за жизнь и здоровье каждого бойца", – подчеркнул Киевский городской голова.

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В общей сложности киевляне за прошлый год направили на помощь военным 10% городского бюджета, что составляет 7 миллиардов гривен, говорится в сообщении.

Командование и весь личный состав 5-й ОШБр искренне благодарит Киевский городской совет и мэра столицы за помощь. Чувствуем вашу поддержку, боремся и побеждаем. Слава Украине!

– подчеркнули в 5 штурмовой бригаде.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отвез на передовую на Донбасс 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 4 воинских подразделения: