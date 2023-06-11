Из-за этого есть повреждения в домах. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Летели в сторону Москвы: россияне снова жалуются на падение дронов в Калужской области
Россию снова "атаковали" дроны
По словам губернатора, ночью 11 июня в Жуковском районе вблизи села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. В результате этого пострадавших нет. Однако есть незначительные повреждения в двух садовых домах – у них выбиты стекла.
Кроме того, также в Мединском районе в лесном массиве якобы обнаружили место падения, вероятно, еще одного дрона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
РосСМИ отметили, что сейчас на местах падения БПЛА работают экстренные службы и полиция.
В России часто падают неизвестные дроны: последние новости
- Напомним, что 5 июня в Калужской области на трассе якобы обнаружили два дрона. Отмечается, что на одном из дронов была видеокамера, а подвешенные боеприпасы не обнаружены.
- Кстати, жители Думиничей сообщали, что вечером 4 июня якобы был виден в небе объект, похожий на беспилотник. Он будто бы направлялся в сторону Москвы.
- Также недавно губернатор области Вячеслав Гладков заявил о пожаре на энергетическом объекте. По его словам, якобы произошла "атака дрона со взрывчаткой".
- 30 мая дроны атаковали Москву. Взрывы были на улице Атласова в Новой Москве, дрон атаковал дом по улице Профсоюзной.
- В российском городе Суджа оккупанты сообщили, что якобы "приземлили дрон украинских военных". Они заявили, что БПЛА принадлежал батальону "Азов".
- Кроме того, чиновники США считают, что 30 мая беспилотники пытались атаковать дома российских военных. Речь идет об офицерах Службы внешней разведки России.