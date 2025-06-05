В "Атэш" рассказали о предприятии в Санкт-Петербурге, улучшающем дроны для россиян
- Агенты "Атеш" передали информацию о предприятии АО "Ситроникс КТ" в Санкт-Петербурге, которое разрабатывает беспилотники для российской армии.
- Предприятие активно сотрудничает с министерством обороны России и адаптирует свои разработки под военные задачи.
- Беспилотники, которые производятся, способны действовать на расстоянии более 200 километров даже в условиях радиоэлектронных помех.
Агенты партизанского движения "Атеш" разведали российское предприятие в Санкт-Петербурге. Оно помогает врагу улучшать и производить беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Что известно о российском предприятии, где производят дроны
Агенты "Атеш" среди сотрудников АО "Ситроникс КТ" передали информацию о развертывании полноценной инфраструктуры для разработки беспилотников и подготовки операторов дронов на предприятии. Партизаны объяснили его важность.
Партизаны разведали российское предприятие: смотрите фото "Атеш"
Сейчас здесь активно осваивают производство и обслуживание БпЛА различных классов, способных действовать на дальности более 200 километров даже в условиях радиоэлектронных помех,
– рассказали в "Атеш".
Там добавили, что предприятие тесно сотрудничает с министерством обороны России и оперативно адаптирует свои разработки под военные задачи.
К слову, западные аналитики заявляли, что Россия может готовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины. Сейчас враг производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует.