Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Що відомо про російське підприємство, де виробляють дрони

Агенти "Атеш" серед співробітників АТ "Сітронікс КТ" передали інформацію про розгортання повноцінної інфраструктури для розробки безпілотників та підготовки операторів дронів на підприємстві. Партизани пояснили його важливість.

Партизани розвідали російське підприємство: дивіться фото "Атеш"

Нині тут активно освоюють виробництво та обслуговування БпЛА різних класів, здатних діяти на дальності понад 200 кілометрів навіть в умовах радіоелектронних перешкод,

– розповіли в "Атеш".

Там додали, що підприємство тісно співпрацює з міністерством оборони Росії та оперативно адаптує свої розробки під військові завдання.

До слова, західні аналітики заявляли, що Росія може готувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України. Наразі ворог виготовляє ракети та безпілотники швидше, аніж використовує.