Після удару українських безпілотників по стратегічних цілях у Криму 1 червня, росіяни терміново змінили підходи до безпеки власних авіабаз. Про це повідомляє 24 Каналі з посиланням на рух "Атеш".

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Аеродроми під "пильним" контролем: росіяни бояться нових атак

За інформацією агентів партизанського руху "Атеш", у Саках, Джанкої та Гвардійському суттєво посилили патрулювання периметрів. До охорони залучено розрахунки ППО, які тепер не лише прикривають повітряний простір, а й чергують на землі цілодобово.

Російські військові вже відкрито скаржаться на перевантаження та брак особового складу. Щоденні обшуки, постійні чергування та нічні перевірки призвели до хронічної втоми серед солдатів.

За повідомленнями зсередини армії РФ, бійці змушені патрулювати бази без перерв, а будь-яке наближення цивільного транспорту — особливо вантажівок — супроводжується жорсткою перевіркою.

Перевірки вантажівок та посилення контролю на адмінкордоні

Значно посилено перевірки транспорту на адмінкордоні Криму з Херсонською областю. Фільтраційні дії з боку окупантів можуть свідчити про страх перед черговими підривами чи диверсіями зсередини.

Нагадаємо, 3 червня над Кримським мостом російські сили ППО збили дрон, уламки якого впали на дорогу. Рух мостом було перекрито на майже 3 години для перевірки та прибирання уламків, але пошкоджень на мості не виявлено.