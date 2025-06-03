Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що росіяни кажуть про удар по мосту

За інформацією російських ЗМІ, безпілотник збили прямо над Кримським мостом уранці 3 червня. Все відбулося начебто о 6 ранку.

По реактивному дрону, мовляв, відпрацювала ППО. У цей момент мостом їхали автомобілі з боку Тамані, а уламки впали на дорогу.

Пошкоджень на мості нібито немає. Рух було перекрито майже на 3 години, щоб фахівці перевірили дорогу та прибрали уламки.

До слова, місяць тому, вночі 3 травня, у районі Кримського мосту лунали потужні вибухи – його перекрили для руху. Тоді у мережі стверджували, що дрон рухався через Красноперекопський район у тимчасово окупованому Криму. Сильні вибухи лунали й в Керчі.

Потужні вибухи на Кримському мосту лунали й 8 жовтня 2022 року. Окупаційна влада Криму повідомляла, що тоді спалахнула цистерна з пальним у хвості вантажного потяга – сталася пожежа. Очевидці розповідали про сильні вибухи та дим, який здійнявся над мостом.