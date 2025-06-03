Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что россияне говорят об ударе по мосту

По информации российских СМИ, беспилотник сбили прямо над Крымским мостом утром 3 июня. Все произошло якобы в 6 утра.

По реактивному дрону, мол, отработала ПВО. В этот момент по мосту ехали автомобили со стороны Тамани, а обломки упали на дорогу.

Повреждений на мосту якобы нет. Движение было перекрыто почти на 3 часа, чтобы специалисты проверили дорогу и убрали обломки.

К слову, месяц назад, ночью 3 мая, в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы – его перекрыли для движения. Тогда в сети утверждали, что дрон двигался через Красноперекопский район во временно оккупированном Крыму. Сильные взрывы раздавались и в Керчи.

Мощные взрывы на Крымском мосту раздавались и 8 октября 2022 года. Оккупационные власти Крыма сообщали, что тогда вспыхнула цистерна с горючим в хвосте грузового поезда – произошел пожар. Очевидцы рассказывали о сильных взрывах и дыме, который поднялся над мостом.