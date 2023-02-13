Дно еще не пробито: в России похвастались выпуском беспилотника, продающегося на AliExpress

Российское "аналогов нетное" производство каждый раз "поражает" своей инновационностью. Страна-агрессорка то презентует роботов, которые на самом деле можно назвать удачным косплеем, то в ее СМИ появляются надувные ЗРК, а то и иранские дроны презентует как "Герань-2".

Теперь же губернатор Приморского края России похвастался выпуском отечественного беспилотника, созданного якобы местными инженерами. Однако достаточно было поближе присмотреться, чтобы понять, что такие БПЛА каждый желающий может купить на AliExpress. Об этом и сообщили пользователи в телеграмм-каналах, пишет 24 Канал.

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Российские дроны китайского производства.

Однако власти Приморья рассчитывали, очевидно, на россиян, которые с удовольствием и по инерции верят всему, что говорят "сверху". Так, губернатор Олег Кожемяко похвастался, что у "российского" беспилотника вертикальный взлет, а это, по его словам, "значительно расширяет возможности аппарата".

Сейчас в стране-агрессорке выпустили 45 таких устройств, и запланировали еще 60 – 100 штук.

Также не забыл губернатор продемонстрировать полет БПЛА в своем телеграм-канале. На видео видно, как рядом люди внимательно и с серьезными лицами следят за демонстрацией дрона из китайского интернет-магазина.

Аппараты, изготовленные в Китае

Однако, как выяснилось впоследствии, эта инновационная разработка России очень похожа на дроны китайского производства, уже давно существующие на рынке. Более того, каждый желающий может ее приобрести, достаточно только зайти на AliExpress.

Точно как "аналогов нетый" дрон выглядит беспилотник китайской компании Cuav. А его стоимость составляет около 12 тысяч долларов.

Российскую разработку можно найти на AliExpress / Скриншоты

Интересно, что когда эта информация стала доступной широкой публике, местные власти начали оправдываться. По словам министра промышленности и торговли Приморского края, эти дроны изготовлены по тому же принципу, как и другие присутствующие на рынке модели, но утварь у них "уникальна". Также разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями программное обеспечение БПЛА, его станции управления, программное обеспечение комплекса автопилота и командные станции.